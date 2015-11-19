

Paris Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Belçika vatandaşı Abaaoud'un kimliğinin parmak izinden tespit edildiği belirtildi.







BBC'nin haberinde, "Abaaoud'un cansız bedeninin mermi ve şarapnel parçalarıyla delik deşik olduğu" aktarıldı.







Abdelhamid Abaaoud'un dünkü operasyonda öldüğünün kesinleşmesinin ardından Fransa Başbakanı Manuel Valls bir açıklama yaptı. AFP'nin haberine göre; Valls, Abaaoud'un öldürülmesini memnuniyetle karşılarken, "Ölenler arasında olduğunu biliyoruz" dedi. Valls, Abaaoud'u tanımlarken, "Saldırıların beyni ya da beyinlerinden biri, çünkü dikkatli ve tehlikenin farkında olmalıyız" ifadesini kullandı.