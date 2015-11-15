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paris saldırganlarından birinin kimliği belli oldu

PARİS SALDIRGANLARINDAN BİRİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Fransa'nın başkenti Paris'i kana bulayan saldırganlarından birinin kimliği açıklandı. Bataclan konser salonunda intihar saldırısı gerçekleştiren üç saldırgandan birinin Paris doğumlu 29 yaşındaki Ömer İsmail Mustafai olduğu bildirildi.

Tarih : 15 Kasım 2015, 11:58
Puan Ver : Paris Saldırganlarından Birinin Kimliği Belli Oldu(7/10)7


Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre, konser salonunda 89 kişinin ölümüyle sonuçlanan intihar saldırılarını gerçekleştirenden biri olan Mustafai'nin kimliğinin parmak izinden tespit edildi.



AA'nın haberinde teröristin Cezayir asıllı Fransız vatandaşı olduğu kaydedildi.



Paris'in yoksul banliyösü Courcouronnes'da doğan Mustafai'nin önceden sabıkası bulunuyor.








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