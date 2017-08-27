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PARİS SAİNT-GERMAİN, MBAPPE İÇİN MONACO'YLA 150 MİLYON EURO'YA ANLAŞTI


Paris Saint-Germain, Mbappe İçin Monaco'yla 150 Milyon Euro'ya Anlaştı
Tarih : 27 Ağustos 2017, 16:30
Puan Ver : Paris Saint-Germain, Mbappe İçin Monaco'yla 150 Milyon Euro'ya Anlaştı(8/10)4

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Monaco'nun yıldızı Kylian Mbappe, rekor transfer ücretine PSG'ye transfer oluyor.

Transfer döneminin flaş ekibi PSG, ikinci bombayı da patlatmak üzere. 222 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek Neymar'ı Barça'dan koparan Fransız ekibi, Kylian Mbappe için de Monaco'yu 150 milyon Euro ve Lucas Moura karşılığında ikna etti. L'Equipe'te yer alan haberde, 19 yaşındaki genç forvet yıllık 13 milyon Euro kazanacak.

Kaynak: Habertürk

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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