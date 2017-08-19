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PARİS SAİNT-GERMAİN, MBAPPE İÇİN 200 MİLYON EURO'YA ANLAŞTI


Paris Saint-Germain, Mbappe İçin 200 Milyon Euro'ya Anlaştı
Tarih : 19 Ağustos 2017, 15:30
Puan Ver : Paris Saint-Germain, Mbappe İçin 200 Milyon Euro'ya Anlaştı(5/10)1

Hangi takıma gideceği merakla beklenen Kylian Mbappe için İspanya'dan flaş bir iddia geldi.

Mundo Deportivo'nun iddiasına göre PSG, Kylian Mbappe transferi için Monaco ile 200 milyon Euro'ya anlaşmaya vardı. Genç oyuncu ise bu anlaşmanın sonucunda yıllık 18 milyon Euro kazanacak. Genç oyuncuyu Real Madrid de çok istemiş fakat Florentino Perez, henüz Mbappe'nin Real Madrid seviyesinde olmadığını söylemişti.

JARDIM SON MAÇTA YEDEK BIRAKTI

222 milyon euro'ya Neymar'ı kadrosuna katan PSG, bu transferle birlikte bir transfer rekoru daha kıracak. Fransız yıldızın, Monaco ile Haziran 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 44 maça çıkan Mbappe, 26 gol 14 asistlik bir performans sergiledi. Bu sezon henüz hazır olmadığı gerekçesiyle Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim tarafından son maçta maçta yedek bırakılan Mbappe için "ayrılacak" iddiaları kuvvetli bir biçimde dile getirilmeye başlanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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