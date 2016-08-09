Dünya’nın en büyük otomobil fuarlarından biri olan Paris Motor Show için geri sayım başladı. Söz konusu organizasyonda Alfa Romeo’dan Porsche’a pek çok yeni model ile buluşmamız sağlayacak.



Dünya'nın en büyük otomobil fuarlarından biri olan Paris Motor Show için geri sayım başladı. Söz konusu organizasyonda Alfa Romeo'dan Porsche'a pek çok yeni model ile buluşmamız sağlayacak.



Frankfurt ve Cenevre organizasyonları Avrupa otomobil dünyası için ne kadar önemliyse, Paris Motor Show'da yakın bir değere sahip. Alfa Romeo, Porsche, Audi, Ferrari gibi üreticiler de bu organizasyon ile yeni modellerini tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyor.



Paris Motor Show, 1 Ekim 2016'dan, 16 Ekim 2016'ya kadar sürecek ve otomotiv hayranları için gerçek bir festival olacak.



Peki markalar bu süreçte ne yapmayı hedefliyor. Kısaca inceleyelim:



Alfa Romeo Stelvio



Satış rakamları pek de gelecek vaat etmeyen Alfa Romeo, ilk olarak 2003 yılında tanıttığı Kamal konseptine geri dönüyor. Alfa Romeo Stelvio; Gulia mimarisi (bu iyi mi yoksa kötü mü, bilemiyoruz) üstüne inşa ettiği ve Kamal konsepti ile gelecek ile buluşturduğu Alfa Romeo Stelvio ile 6 silindirli dizel ve benzinli motorlar ile müşterilerin beğenisine sunulacak.



Audi Q5



Eh zamanı gelmişti. Volkswagen yaşadığı onlarca krizin ve ödediği milyarlarca doların cezanın ardından, yine yükselişe geçmek istiyor. Çok satan kompakt SUV Q5'nin yeni modeli de, çözümlerden biri. Aracın dış tasarımı Q7'i daha önce andıracak, kokpit ve motor ise, Q2 konsepti gibi yenilikçi olacak.



Ferrari LaFerrari Aperta/Spider



Karşınızda bir melez süper otomobil… Bu çevreye duyarlı araç, karbon-fiber ağırlıklı gövdesi ve elektrikli-benzinli motor melezi sayesinde 350 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor. Ferrari bu modelle, elektrikli süper spor otomobil devi Tesla'yı kendi alanında mağlup etmeye niyetli.



Porsche Panamera



4 Kapılı, ultra lüks ve ultra sportif mucize Panamera tazeleniyor. Porsche 2.9-litre V6, bir 4-litre V8 ve kardeş firma Audi'nin geliştirdiği 4.2-litre V8 dizel motorlar ile Mercedes ve BMW'yi mağlup etmeye çalışacak.



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