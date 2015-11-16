

Salah Abdeslam'ın dün Fransa polisi tarafından fotoğrafı yayınlanmıştı. Polis, hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarılan Abdeslam'ın "tehlikeli" olduğunu belirtti ve görenlerin kesinlikle müdahale etmemesini istedi. Bugün öğle saatlerinde RTL televizyonu Abdeslam'ın yakalandığını öne sürdü. Fakat Belçika devlet televizyonu RTBF bu iddiayı yalanlayarak, Brüksel'in Moleenbek semtinde yakalanan şüphelinin başka bir kişi olduğunu bildirdi.