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PARİS KATLİAMIYLA İLGİLİ BELÇİKA'DA BİR KİŞİ YAKALANDI


PARİS KATLİAMIYLA İLGİLİ BELÇİKA'DA BİR KİŞİ YAKALANDI
Tarih : 16 Kasım 2015, 13:52
Puan Ver : Paris Katliamıyla İlgili Belçika'da Bir Kişi Yakalandı(9/10)11


Salah Abdeslam'ın dün Fransa polisi tarafından fotoğrafı yayınlanmıştı. Polis, hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarılan Abdeslam'ın "tehlikeli" olduğunu belirtti ve görenlerin kesinlikle müdahale etmemesini istedi. Bugün öğle saatlerinde RTL televizyonu Abdeslam'ın yakalandığını öne sürdü. Fakat Belçika devlet televizyonu RTBF bu iddiayı yalanlayarak, Brüksel'in Moleenbek semtinde yakalanan şüphelinin başka bir kişi olduğunu bildirdi.








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