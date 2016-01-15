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paris katliamının beyni belli oldu

PARİS KATLİAMININ BEYNİ BELLİ OLDU

Paris katliamının da beyni olduğu düşünülen şahsın, Belçika vatandaşı Chakib Akrouh olduğu kesinleşti.

Tarih : 15 Ocak 2016, 09:24
Puan Ver : Paris Katliamının Beyni Belli Oldu(9/10)11


Paris Cumhuriyet Savcısı, Paris katliamının da beyni olduğu düşünülen ve Paris'in Saint-Denis banliyösünde düzenlenen baskında kendini patlatarak canlı bomba eylemi yapan şahsın, Belçika vatandaşı, Fas asıllı Chakib Akrouh olduğunun kesinleştiğini duyurdu.



Belçika-Fas kimliği bulunan bu şahsın, 25 yaşında olduğu ve Paris'teki diğer saldırılarda da ilişkisi olduğu düşünülüyor. 27 Ağustos 1990 doğumlu olan Akrouh, DNA testleri sonucunda tespit edildi. Anti-Terör savcılığı soruşturmanın sürdüğünü ve bu kişiyle bağlantılı olabilecek kişilerin arandığını açıkladı.



Annesinin DNA örnekleri ile karşılaştırılarak kimliği tespit edilen canlı bombanın Fas asıllı Belçikalı Chakib Akrouh olduğu ve üzerindeki patlayıcıları tetiklediğinde Abdelhamid Abaaoud ile beraber olduğu kesinleşti.

Fransiz polisi böylelikle 10 teröristin 8'inin kimliklerini belirlemiş oldu. Abdelhamid Abaaoud ve Brahim Abdeslam, Bataclan'da saldırılarında Omar Mostefaï, Samy Amimour ve Foued Mohamed-Aggad, Stade de France'da ise Bilal Hadfi'nin olduğu belirlendi.








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