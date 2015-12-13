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paris anlaşması oy birliği ile kabul edildi

PARİS ANLAŞMASI OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

İklim değişikliğini önlemek için hazırlanan Paris Anlaşması, 21. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na katılan ülkeler tarafından kabul edildi.

Tarih : 13 Aralık 2015, 10:31
Puan Ver : Paris Anlaşması Oy Birliği İle Kabul Edildi(9/10)9


Fransa'nın başkenti Paris'te iki haftadır yürütülen 21. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda (COP21), üzerinde anlaşma sağlanan anlaşma metni konferansa katılan ülkelerin delegeleri tarafından onaylandı.



Konferans başkanlığını yürüten Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, düzenlenen oylamanın ardından Paris Anlaşması'nın 195 ülkenin delegesinin desteği ile oy birliği ile kabul edildiğini bildirdi.



Oylamaya sunulan metne itiraz eden olmadığı için anlaşma delegeler tarafından oy birliği ile kabul edilmiş sayıldı.



Hukuken bağlayıcı olacak anlaşma metninde, küresel ortalama sıcaklık artış limitinin 1,5 ila 2 derece arasında sınırlandırılması konusunda anlaşma sağlandı.








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