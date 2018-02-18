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Parfüme 5 Yılda 206 Milyon Dolar Harcadık
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Parfüme 5 Yılda 206 Milyon Dolar Harcadık

PARFÜME 5 YILDA 206 MİLYON DOLAR HARCADIK

Türkiye'nin parfüm ithalatı son 5 yılda yaklaşık 206 milyon doları bulurken en çok alım ise 76,9 milyon dolarla Fransa'dan gerçekleştirildi.

Tarih : 18 Şubat 2018, 14:30
Puan Ver : Parfüme 5 Yılda 206 Milyon Dolar Harcadık(10/10)6

Türkiye'nin, parfüm ithalatı için son 5 yılda harcadığı tutar 206 milyon doları bulurken, en çok alım 76,9 milyon dolarla "parfümün ana vatanı" olarak bilinen Fransa'dan gerçekleştirildi.

2016'YA GÖRE YÜZDE 12,5 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin geçen yıl parfüm ithalatına ödediği tutar 2016'ya kıyasla yüzde 12,5 artarak 45,4 milyon doları buldu.

Söz konusu dönemde en çok ithalat 17,1 milyon dolarla Fransa'dan gerçekleştirilirken, bunu 11,3 milyon dolarla Polonya, 4,3 milyon dolarla İspanya, 3,3 milyon dolarla İtalya, 2,9 milyon dolarla ABD izledi. İsveç'ten 2,4 milyon dolarlık, Almanya'dan 1,3 milyon dolarlık, İngiltere'den de 1,2 milyon dolarlık parfüm alımı yapıldı.

Parfüm ithalatı 2013-2017 döneminde de 205,7 milyon doları geçerken, Türkiye 5 yılda Fransa'ya 76,9 milyon dolarlık ödemede bulundu.

İHRACATTA İLK SIRA İNGİLTERE'NİN

Türkiye'nin geçen yıl parfüm ihracatı ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 29,7 artış göstererek 42,2 milyon dolara yükseldi.

İhracatta ilk sırayı 7,1 milyon dolarla İngiltere alırken, bu ülkeyi 6,5 milyon dolarla Çekya, 2,1 milyon dolarla Almanya, 1,9 milyon dolarla Romanya, Ukrayna ve Irak takip etti. Türkiye, Senegal ve İran'a da 1,5 milyon dolarlık parfüm ihraç ederken, Kenya, Fiji, Moğolistan, Tanzanya, Mozambik, Somali, Ruanda, Etiyopya, Gabon gibi ülkelerin Türkiye'den parfüm alımı dikkati çekti.

Türkiye'nin son 5 yılda parfüm ihracatı da 162,7 milyon dolara ulaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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