

Doğal ve sentetik maddelerin karışımıyla meydana gelen parfüm güzel kokular yayan bir üründür. Parfüm, kişinin karakterinin bir yansıması olarak kabul edilir. Bu nedenle parfüm seçimi oldukça önemlidir.







Parfüm üst, orta ve temel olmak üzere üç notadan oluşur. Parfüm sıkıldığı an duyulan ilk koku üst notadır. Bu çabuk dağılan bir kokudur. Parfüm sıkıldıktan birkaç dakika sonra ile yarım saat arasındaki koku orta notayı oluşturur. Orta nota genelde parfümün genel karakterini belirler. Parfüm sıkıldıktan en az yarım saat sonra ortaya çıkan nota ise temel (alt) notadır. Bu nota parfümün kalıcılığını belirleyen notadır.



Seçilecek olan parfüm için öncelikle dikkat edilmesi gerekilen husus temizliktir. Parfüm seçilirken tenin temiz olması gerekir. Temiz olmayan bir tende hiçbir koku güzel kokmaz. Bir diğer önemli husus ise parfüm seçilirken kişinin üzerinde herhangi başka bir parfüm kokusu olmamasıdır.







Parfüm kokusu kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Ten yapısı ve kimyası değişik parfüm notalarının ten üzerinde nasıl bir etki oluşturacağına karar verir. Aynı şekilde kişinin beslenme alışkanlığı, hormanal değişiklikler ve stres gibi faktörler de parfüm kokusunu etkileyebilir.







Parfüm seçiminde kişinin ten rengi ve cilt tipi de oldukça önemlidir. Uygun ten rengi ve cilt yapısına göre sürülen parfümler daha kalıcıdır.







TENİNİZE GÖRE PARFÜM SEÇİMİ



** Sarışın ve beyaz tenli kadınların büyük çoğunluğu kuru cilt yapısına sahiptir. Bu cilt tipinde asit oranı oldukça düşüktür. Bu ten rengine sahip kadınlar çiçeksi kokuları tercih ederler ise parfüm daha kalıcı olmakla birlikte oldukça hoş kokacaktır.







** Buğday tenli kadınlar zengin ve kuvvetli esansların karışımından oluşan şipreyi tercih etmelidirler. Şipre oldukça kalıcı olmakla birlikte temel notaları adaçayı, lavanta, meşe yosunu, misk, paçuli ve sakız notalarıdır.







** Esmer tenli kadınların ise büyük çoğunluğu yağlı cilt yapısına sahiptir. Bu cilt yapısına sahip olması parfümün kalıcılığını artıran unsurlardandır. Esmer tenliler oryantal veya egzotik kokuları tercih etmelidirler. Bu kokuların temel notaları misk, amber, vanilya ve değerli ağaçlardır. Yağlı cilt yapısına sahip kişilerde ağaçsı ve baharatlı kokular daha kalıcıdır.







Parfüm seçilirken en fazla üç koku denenmelidir. Çünkü daha fazla koku koklandığında koku duyusu etkisizleşmeye başlar. Kokuların birbirine karışmasını engellemek için kokular arasında kahve koklanması tavsiye edilir.







kaynak:sonhaber