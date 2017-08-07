PARÇALI AY TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ, TUTULMA TÜRKİYE'DEN DE GÖZLENDİ
Ayın bakır renginde göründüğü "Parçalı ay tutulması" gerçekleşti. Astronomi meraklılarının bekledikleri tutulma Türkiye'den de gözlendi.
Bugün dünyanın pek çok bölgesinde kısmi Ay tutulması yaşandı. En net haliyle Rusya'dan izlenebilen olan ay tutulması Türkiye'den de görüldü.
ÇIPLAK GÖZLE İZLEMENİN TEHLİKESİ YOK
En net haliyle Rusya'dan izlenebilen tutulması, Ortadoğu, Avrupa, Pasifik ve asya gibi çeşitli kıtalarda görüldü.Ay tutulmasının, güneş tutulmasına kıyasla çıplak gözle izlenmesinin bir tehlikesi yok.
EN SON TAM TUTULMA 2015'TE OLMUŞTU
En son yaşanan tam tutulma 28 Eylül 2015 tarihinde gerçekleşti. Bir sonraki tam tutulma 1 yıl sonra 27 Temmuz 2018 Cuma günü gerçekleşecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bu Dükkandaki Her Şey Şehit Çocuklarına Ücretsiz
- Resmi Nikahta İmam Ve Vaizlere Yetki Hazırlığı
- Rizeliler Erdoğan İçin Yollara Döküldü, Ortaya Renkli Görüntüler Çıktı
- Diyarbakır'da Pkk İle Çatışma: 1'i Ağır 3 Korucu Yaralı
- Türkiye, 2 Yıllık Maratonun Ardından Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği Diyalog Ortağı Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Times Meydanı Her Yıl 40 Bini Aşkın Turist Tarafından Ziyaret Ediliyor
- Atlı Değil Motorlu Karınca! Adrenalin Meraklısı Genç, Böyle Havaya Uçtu
- Bilimsel Araştırmalarda Ürküten Gerçek: Yılda 1 Kilogram Böcek Yiyoruz
- Eyfel Kulesi'nde Turistlere Bıçaklı Saldırı!
- İran Meclisinde Milletvekillerinin Ab Temsilcisiyle Selfie Çektirmesi Olay Oldu
Bu Haberle İlgili Yorumlar