Bugün dünyanın pek çok bölgesinde kısmi Ay tutulması yaşandı. En net haliyle Rusya'dan izlenebilen olan ay tutulması Türkiye'den de görüldü.

ÇIPLAK GÖZLE İZLEMENİN TEHLİKESİ YOK

En net haliyle Rusya'dan izlenebilen tutulması, Ortadoğu, Avrupa, Pasifik ve asya gibi çeşitli kıtalarda görüldü.Ay tutulmasının, güneş tutulmasına kıyasla çıplak gözle izlenmesinin bir tehlikesi yok.

EN SON TAM TUTULMA 2015'TE OLMUŞTU

En son yaşanan tam tutulma 28 Eylül 2015 tarihinde gerçekleşti. Bir sonraki tam tutulma 1 yıl sonra 27 Temmuz 2018 Cuma günü gerçekleşecek.

Kaynak: haberinburada