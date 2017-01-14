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parayı değil hayalini seçti!..

PARAYI DEĞİL HAYALİNİ SEÇTİ!..

Bonservisinde çıkan sorun üzerine anlaştığı ücretin 100 bin Euro altına imza atan Ahmet, sarı-kırmızılı yıldızlara göre çok çok daha az kazanacak: 900 bin Euro

Tarih : 14 Ocak 2017, 09:15
Puan Ver : Parayı Değil Hayalini Seçti!..(7/10)8


Galatasaray Kulübü, Gençlerbirliği'nden 2 milyon 500 bin Euro bonservis ücreti karşılığı renklerine bağladığı Ahmet Çalık'ın maliyetini açıkladı. 4.5 yıllık anlaşma yapılan 22 yaşındaki stoper, bu sezon için 450 bin Euro, sonraki 4 yıl için de 900 bin Euro senelik ücret alacak. Sarı-kırmızılı kulüple yıllık 1 milyon Euro'ya anlaşan ancak bonservisinde yaşanan problem sonrası kendi parasından fedakarlık ederek 900 bin Euro'ya inen Ahmet Çalık imza sonrası, "Hayallerimi süsleyen takıma geldim" diyerek parayı değil renkleri seçtiğini ortaya koydu. Dört yılda alacağı para ile Sneijder'ın bir yıllık ücretine (4.5 milyon Euro) bile yetişemeyen Ahmet Çalık, sarıkırmızılı takımda sadece Eray, Sinan, Josue, Carole ve Cavanda'dan fazla kazanacak.



İÇİM KIPIR KIPIR

3 numaralı formayı giyecek olan Ahmet Çalık, "Menajerim Galatasaray haberini verince çok heyecanlandım" dedi

Sarı-kırmızılı takımda 3 numaralı formayı giyecek olan Ahmet Çalık, GSTV'ye konuştu. "Hayal ettiğim kulübe geldim. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum" diyen Ahmet şunları söyledi: "Evde oturuyordum menajerim aradı ve 'İnşallah Galatasaray olacak' dedi. İçim kıpır kıpır oldu. Önce babama söyledim, o da heyecanlandı. Ardından kulüpler görüştü. Biraz uzun sürdü ama mutlu sona ulaştık. Emeği geçen herkese teşekkür etmek ediyorum. Çok sabırsızım. Bir an önce Türk Telekom Arena'ya çıkıp maçlar kazanmak, taraftarımızla beraber şampiyonluklar yaşamak istiyorum."



 



kaynak:sabah








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