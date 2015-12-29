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paraşütle şehir yolculuğu yaptı, başardılar ama...

PARAŞÜTLE ŞEHİR YOLCULUĞU YAPTI, BAŞARDILAR AMA...

Paraşütle şehir yolculuğu yaptılar. Taweesak Unahapattana (44) içinde bulunduğu beş kişilik paraşüt takımıyla Chiang Rai şehrinde Mae Sai ilçesinden Wiang Kaen ilçesine paraşütle uçmayı planladı.

Tarih : 29 Aralık 2015, 09:18
Puan Ver : Paraşütle Şehir Yolculuğu Yaptı, Başardılar Ama...(8/10)6


Paraşütle şehir yolculuğu yaptılar. Taweesak Unahapattana (44) içinde bulunduğu beş kişilik paraşüt takımıyla Chiang Rai şehrinde Mae Sai ilçesinden Wiang Kaen ilçesine paraşütle uçmayı planladı. Yaklaşık 100 kilometrelik bir uçuşa geçen ekipteki diğer paraşütçüler istenilen noktaya varmıştı. Ama son paraşütçü kayıptı ve her yerde aranıyordu.

Komşu ülke Laos'un Zayaburi şehrine bir Tayland vatandaşının paraşütle girdiği bilgisi üzerine ekip arkadaşları rahat bir nefes aldı. Tayland resmi makamları Laos makamlarına paraşütçü ile ilgili bilgi verdi. Unahapattana'nın bir kaç gün içinde sorgusunun tamamlanıp ülkesine iade edilmesi bekleniyor. Talihsiz paraşütçü paraşütüyle 300 kilometreden fazla yol katetmiş oldu.



 








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