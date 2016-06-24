

Hükümet, kendine güvenli liman arayan milyarlarca doları Türkiye'ye çekecek paketi Meclis'e gönderdi. Yurtdışındaki varlıklarını 31 Aralık 2016'ya kadar Türkiye'ye getirmek isteyen gerçek kişi ya da şirketlerden hiçbir isim altında vergi alınmayacak. Her hangi bir mevzuattan dolayı araştırma, inceleme, soruşturma, kovuşturma yapılmayacak. Yılsonuna kadar yurtdışındaki alacağı ya da taşınmazına ilişkin bildirimde bulunanlar, 1 yıllık dönemde bunun karşılığını Türkiye'ye getirirse aynı düzenlemeden yararlanabilecek. Meclis'e gönderilen pakette yer alan bazı başlıklar şöyle: Yatırımlar ve işletmeler üzerindeki dolaylı vergi yükleri aşağı çekiliyor. Şirket kuruluşu kolaylaşıyor, maliyet azalıyor. Vatandaşların yurt dışında bulunan varlıklarını Türkiye'ye getirmeleri teşvik edilirken, öncekilerden farklı olarak vergi alınmayacak.







BANKALARA BİLDİRİLECEK



Gerçek kişi ya da şirketler, yurt dışında bulunan para, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını Türkiye'ye getirmek istediklerini 31 Aralık 2016'ya kadar Türkiye'deki bir banka ya da aracı kuruma bildirecek. Bu tarihe kadar da parasını getirebilecek. Daha önceden vergi dairesine yapılan bildirimler bu kez doğrudan bankaya yapılacak. Bildirimin ardından bir ay içinde getirilmesi gerekiyor. Yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getiren kişilere sırf bu parayı getirdi diye herhangi bir mevzuattan dolayı araştırma, inceleme, soruşturma, kovuşturma yapılmayacak. Şirketlerin yurtdışında farklı şekilde varlık, mevduat, hisse senedi, menkul kıymet, taşınmaz, alacakları bulunuyor. Şirketler getirdikleri varlıklarını Türkiye'de defterlerine kaydettirecek. Kişiler bankaya yatırdıkları para üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunabilecek.







İSTEDİĞİN YATIRIMI YAP



Türkiye'ye getirilen parayı şirketinde sermaye hesabına bağlı olmadan değerlendirebilecek. Bu parayla yeni bir şirket kurulabilecek, bina alınabilecek ya da mevduat olarak değerlendirebilecek. Yurtdışındaki varlıkları getirip sermayelerini eklerse de buradan vergi avantajı elde edecekler. Belli bir faiz gibi buna gider indirimi yapabilecekler. Para Türkiye'ye başka kişi adına da getirilebilecek. Buradan veraset ve intikal vergisi alınmayacak.







AĞBAL: YATIRIMCIYA GÜVEN VEREN BİR MODEL OLACAK



Maliye Bakanı Naci Ağbal, yatırımcı güvenini sağlayan, basit, anlaşılır, yatırımcının varlıklarını Türkiye'ye getirmesi konusunda kendisini rahat hissettiği bir model ortaya koyduklarını söyledi. Önceki düzenlemelerde yurt dışından varlık getirildiğinde beyan edilen varlık değerinin yüzde 2'si kadar vergi ödendiğini anımsatan Ağbal, "Yeni düzenlemede herhangi bir vergi ödenmeyecek" dedi. Ağbal, "Buradan bir vergi çıkmayacak. Önceden diyorduk ki para gelecek, deftere kaydedilecek, özel işletme bilanço esasına göre defter tutuyorsa özel bir fon hesabı açılacak, para fon hesabında tutulacak, hiçbir şekilde de bu para işletmeden çekilmeyecek. Yeni düzenlemede diyoruz ki parayı getirin, işletmenize kaydedin ama özel bir fon hesabında tutmanıza gerek yok. Önceki düzenleme gibi vergi almamak için illa sermayeye ekleyin demiyoruz" diye konuştu.