

Maliye Bakanlığı, ilk defa yapacağı uygulamayla, vergi borcu için af talebinde bulunan mükelleflerin banka hesaplarını ve servetini araştıracak. Bankada parası olan, durumu iyi olan vergi borçlularının af talepleri kabul edilmeyecek.







‘Affın affı' olarak nitelenen yeni torba teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Yeni af düzenlemesine göre, artık mali durumunun kötü olduğu ya da kötüye gideceği gerekçesiyle başvuru yapan mükelleflerin vergi borçları hiçbir faiz ya da enflasyon oranı uygulanmadan 60 aya kadar tecil edilebilecek. Tecil şartları Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek ve tecil hakkından hangi firmaların yararlanacağına, Maliye Bakanlığı bünyesindeki komisyon karar verecek.







kaynak:finansgündem