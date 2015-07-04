

Türkmenlere gönderilen yardım TIR'larını 19 Ocak 2014'te durduran Paralel Yapı, Türkiye'yi, terör örgütlerine silah yardımı yapan ülke gibi göstermeyi hedefleyerek büyük bir ihanette bulunmuştu. Paralel Yapı'nın hain tuzaklarına rağmen Türkiye, Türkmenlere yardım göndermeye devam ediyor. Türk Kızılayı tarafından Suriye'nin Bayırbucak Türkmen bölgesine 30 konteyner gönderildi. Hatay'ın Yayladağı ilçesine gelen tırlara yüklü konteyner parçaları, Suriye'ye gönderilmek üzere insani yardımların geçişi için açılan Arfalı noktasına götürüldü. Buradan Suriye araçlarına yüklenen yardımlar, Bayırbucak Türkmen bölgesine taşındı.







Yardımları teslim alan Suriye Türkleri Derneği Yardım Dağıtım Sorumlusu Muhammed Kömürcü, 30 konteynerden oluşan yardımların Türkmen Dağı mevkisine gönderildiğini söyledi. Bölgede yoğun bombardıman nedeniyle birçok okulunun yerle bir olduğunu vurgulayan Kömürcü, "Suriye'de hayat her şeye rağmen devam ediyor. Çocuklarımızın okullara, eğitime ihtiyacı var. Kendi imkanlarımızla kurduğumuz çadır sınıflar, yağmur ve soğuğa karşı dayanıklı değil. Bu nedenle gelen konteynerlerle bölgemize iki okul yapacağız" diye konuştu. Kömürcü, her konuda kendilerine yardımcı olan Türk Kızılayı ve Türk halkına minnettarlıklarını dile getirdi.