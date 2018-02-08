Paraguaylı Rubio Ñu de Luque takımının başkanı, takımdan ayrılmak isteyen futbolcusunu engellemek için 2 yıl boyunca ilişkiye girdi, sır ortaya çıkınca ülke karıştı.

Paraguay 1'inci lig takımlarından Rubio Ñu de Luque, skandal bir olayla gündeme geldi.

Kulüp başkanı Antonio González ile futbolcusu Bernardo Gabriel Caballero'nun ilişkisi basına sızdırılan fotoğrafların ardından ortaya çıktı. Yatakta çekilen ve yayınlandıktan sonra ülke gündemine oturan bu fotoğraf büyük bir skandalın da ortaya çıkmasını sağladı.

Olayın duyulmasının ardından kulüp başkanı Antonio González Facebook hesabından bir açıklama yayınladı.

TAKIMDAN AYRILMASINI İSTEMEMİŞ

Kamera karşısına geçen Gonzalez, futbolcusu ile ilişkisini kabul ederken, olayın Bernardo Gabriel Caballero'nun transfer için başka kulüplerle görüşmesinin ardından kendisinin onu takımda tutmak için çaba göstermemekle suçlamasıyla birlikte ortaya çıktığını duyurdu.

CANLI YAYINDA SÖZLEŞMESİNİ YIRTTI

Gonzalez, futbolcusu ile ilişkisinin iki yıldır sürdüğünü itiraf ederken, kamera karşısında Bernardo Gabriel Caballero'nun sözleşmesini yırttı.

Kulüp başkanı ayrıca Bernardo Gabriel Caballero'yla ilgili "Bir erkek bir kadından bin kat daha kıskançtır ve kendisi beni bir süredir tehdit ediyordu. " dedi.

LÜKS ARABALAR BİLE ALMIŞ

Başkan Gonzalez ayrıca futbolcusu için 'hayal bile edemeyeceği' lüks harcamalar yaptığını, kendisine; Mercedes, Land Cruiser, Prado, Hilux marka araçlar aldığını açıkladı.

Olay ülkede gündeme otururken, ülkedeki yerel medya olayı manşetlere taşıdı.

Kaynak: haberinburada