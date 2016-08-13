Epic Games tarafından geliştirilip, Sony Interactive tarafından yayınlanacak MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing Game) oyunu Paragon'un, beta sürümünün piyasaya sürülmesi 16 Ağustos 2016'da gerçekleşecek olsa da; ana sürümün sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi belli oranda değişiklik g



Epic Games tarafından geliştirilip, Sony Interactive tarafından yayınlanacak MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing Game) oyunu Paragon'un, beta sürümünün piyasaya sürülmesi 16 Ağustos 2016'da gerçekleşecek olsa da; ana sürümün sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi belli oranda değişiklik gösterecek.







Son zamanların moda oyun türü MMORPG, şirketlere ciddi anlamda kar getiriyor. Türün yeni üyesi, rakiplerinin onlarca milyon dolar bütçesine kıyasla Paragon aslında muazzam bir yapım bütçesiyle hazırlanmadı. Yine de, Beta sürümünü test eden pek çok otoriteye göre, çoğu rakibini suya götürüp, susuz getirecek derecede nitelikte. Elbette buna, 16 Ağustos 2016'da kullanıcılar, öncelikle “beta sürümüyle” karar verecek.



Epic Games tarafından geliştirilen Paragon'un tam sürümü, Eylül sonunda piyasaya sürülecek. Yapım Xbox One, Sony PlayStation 4 ve Microsoft Windows PC için satışa sunulacak.



Artık kesinleşmiş oyun gereksinimleri de belli oldu:



Asgari Sistem Gereksinimleri:







Nvidia GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 6870









1 GB Video Bellek









İşlemci: Intel Core i5 2.5 Ghz veya AMD dengi









Bellek: 4 GB RAM









İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit







Önerilen Sistem Gereksinimleri:







Nvidia GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 GPU









2 GB Video Bellek









İşlemci: Intek Core i5 2.8 Ghz veya AMD Dengi









Bellek: 8 GB RAM









İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit











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