O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

paragon kesin sistem gereksinimleri ve satış tarihi!

PARAGON KESİN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ VE SATIŞ TARİHİ!

Epic Games tarafından geliştirilip, Sony Interactive tarafından yayınlanacak MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing Game) oyunu Paragon'un, beta sürümünün piyasaya sürülmesi 16 Ağustos 2016'da gerçekleşecek olsa da; ana sürümün sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi belli oranda değişiklik g

Tarih : 13 Ağustos 2016, 10:29
Puan Ver : Paragon Kesin Sistem Gereksinimleri Ve Satış Tarihi!(0/10)


Epic Games tarafından geliştirilip, Sony Interactive tarafından yayınlanacak MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing Game) oyunu Paragon'un, beta sürümünün piyasaya sürülmesi 16 Ağustos 2016'da gerçekleşecek olsa da; ana sürümün sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi belli oranda değişiklik gösterecek.



 



Son zamanların moda oyun türü MMORPG, şirketlere ciddi anlamda kar getiriyor. Türün yeni üyesi, rakiplerinin onlarca milyon dolar bütçesine kıyasla Paragon aslında muazzam bir yapım bütçesiyle hazırlanmadı. Yine de, Beta sürümünü test eden pek çok otoriteye göre, çoğu rakibini suya götürüp, susuz getirecek derecede nitelikte. Elbette buna, 16 Ağustos 2016'da kullanıcılar, öncelikle “beta sürümüyle” karar verecek.



Epic Games tarafından geliştirilen Paragon'un tam sürümü, Eylül sonunda piyasaya sürülecek. Yapım Xbox One, Sony PlayStation 4 ve Microsoft Windows PC için satışa sunulacak.



Artık kesinleşmiş oyun gereksinimleri de belli oldu:



Asgari Sistem Gereksinimleri:





  • Nvidia GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 6870





  • 1 GB Video Bellek





  • İşlemci: Intel Core i5 2.5 Ghz veya AMD dengi





  • Bellek: 4 GB RAM





  • İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit





Önerilen Sistem Gereksinimleri:





  • Nvidia GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 GPU





  • 2 GB Video Bellek





  • İşlemci: Intek Core i5 2.8 Ghz veya AMD Dengi





  • Bellek: 8 GB RAM





  • İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit





 



Google'a Rusya'dan 7 Milyar Dolar Ceza








Etiketler: Paragon  Kesin  Sistem  Gereksinimleri  Ve  Satış  Tarihi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER