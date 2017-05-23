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Para Yeniden Türkiye Gibi Ülkelere Akıyor
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para yeniden türkiye gibi ülkelere akıyor

PARA YENİDEN TÜRKİYE GİBİ ÜLKELERE AKIYOR

Uluslararası finans piyasalarındaki kriz tahminleri nedeniyle "Doktor Kıyamet" olarak bilinen yatırımcı Marc Faber, Türk lirasının (TL) değerinin altında olduğunu ve güçlenmesini beklediğini bildirdi.

Tarih : 23 Mayıs 2017, 12:28
Puan Ver : Para Yeniden Türkiye Gibi Ülkelere Akıyor(10/10)9


The Gloom, Boom & Doom Report'un yayıncısı ve editörü Marc Faber, AA muhabirine, Türkiye piyasaları ile ilgili beklentilerini ve küresel emtia fiyatlarını değerlendirdi.



Faber, "Elimde altın ve diğer kıymetli metallerden bulunduruyorum. Eğer diğer finansal yatırım araçları ile kıyaslarsam hala altın, gümüş ve platin iyi, makul fiyatlarda. Bu metalleri elimde bulunduruyorum. Fiyatlardaki zayıflamayı satın alma fırsatı olarak görüyorum." diye konuştu.



Faber, petrolün varil fiyatının gelecek dönemde 40-60 dolar arasında seyretmesini beklediğini de bildirdi.



 



kaynak:sabah








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