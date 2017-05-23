

The Gloom, Boom & Doom Report'un yayıncısı ve editörü Marc Faber, AA muhabirine, Türkiye piyasaları ile ilgili beklentilerini ve küresel emtia fiyatlarını değerlendirdi.







Faber, "Elimde altın ve diğer kıymetli metallerden bulunduruyorum. Eğer diğer finansal yatırım araçları ile kıyaslarsam hala altın, gümüş ve platin iyi, makul fiyatlarda. Bu metalleri elimde bulunduruyorum. Fiyatlardaki zayıflamayı satın alma fırsatı olarak görüyorum." diye konuştu.







Faber, petrolün varil fiyatının gelecek dönemde 40-60 dolar arasında seyretmesini beklediğini de bildirdi.







kaynak:sabah