Para vermediği için eşini dövüp polise gitmemesi için üzerine kapıyı kilitleyen cani koca, verdiği ifadede eşinin olayı bu kadar abartacağını düşünmediğini söyledi.

Antalya'da 41 yaşındaki Ekrem Çelik, para vermediği gerekçesiyle tartıştığı eşi 36 yaşındaki Şenay Çelik'i dövdükten sonra polise gitmemesi için kapıyı kilitleyip evden ayrıldı. Şenay Çelik ve 3 çocuğu, çilingir yardımıyla evden çıkarken Ekrem Çelik, eşinin olayları abarttığını belirterek, "Bu kadar ortalığı ayağa kaldıracağını tahmin etmemiştim" dedi.

KARISINI ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE DÖVDÜ

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 654 Sokak'taki bir apartmanının 3'üncü katında meydana geldi. Kamyonlarda şoförlük yapan ancak şu an işsiz olan 3 çocuk babası Ekrem Çelik, para isteğini reddettiği gerekçesiyle eşi Şenay Çelik ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Eşini çocuklarının gözü önünde döven Ekrem Çelik, polise gitmesinler diye kapıyı üzerlerine kapatıp evden ayrıldı.

KOMŞULARINDAN YARDIM İSTEDİ

Şenay Çelik, komşuları aracılılığıyla polisten yardım istedi. İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Çelik kapının kilitli olmasından dolayı eve giremeyen polis, çilingir gelinceye kadar kadınla konuşmayı sürdürdü. Çilingirin gelmesiyle kapı açıldı. Polisle içeri giren sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi ayakta yaptığı Şenay Çelik, tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü."ORTALIĞI AYAĞA KALDIRACAĞINI TAHMİN ETMEMİŞTİM"Polis ve sağlık ekiplerinin ayrılmasının ardından eve gelen Ekrem Çelik, eşinin olayları abarttığını belirterek, "Kendisinden para istedim. Para vermek yerine hakaret edince tartışma çıktı. Ben de birkaç kez vurdum. Polise gitmemesi için kapıyı eşim ve çocuklarımın üzerine kilitleyip evden ayrıldım. Bu kadar ortalığı ayağa kaldıracağını tahmin etmemiştim" diye konuştu.

Evde kalan çocuklarını kontrol eden Çelik, eşine ulaşmak için polis merkezine gitti. Şenay Çelik'in ise engelli maaşı aldığı kaydedildi.

Kaynak: haberinburada