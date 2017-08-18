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PARA MUTLULUK GETİRMEDİ, LOTO MİLYONERİ HAMAL HAYATINI KAYBETTİ


Para Mutluluk Getirmedi, Loto Milyoneri Hamal Hayatını Kaybetti
Tarih : 18 Ağustos 2017, 12:50
Puan Ver : Para Mutluluk Getirmedi, Loto Milyoneri Hamal Hayatını Kaybetti(5/10)1

Edirne'nin Süloğlu İlçesi'nde tarım ürünleri satan bir firmada hamallık yapan Fuat Özdemir, 2014 yılı Eylül ayında Süper Loto'dan 11 milyon 345 bin 642 lira ikramiye kazandı. Hayatı bir anda değişerek yaşadığı ilçeden ayrılan Özdemir, kazandığı parayı nasıl kullanacağını bilemeyince yanında hamal olarak çalıştığı patronu B.A.dan yardım istedi.

Bir süre sonra Edirne Cumhuriyet Savcılığına giden Fuat Özdemir, patronu B.A.nın kendisini kandırarak kazandığı 11 milyon liranın 5 milyon 300 bin lirasını aldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlatırken, patron B.A.nın hesaplarına mahkeme kararıyla tedbir koydu. Yerel mahkeme kupona ortak oldukları yönündeki karar vermesinin ardından dosya Yargıtay'a gitti.

BAŞI DERTTEN KURTULMADI

Gecekonduda yaşarken lüks ev ve otomobil alan Özdemir kaza yaptı. Yakınlarına ev alıp, bayramlarda ise çevresine yardım etti. Abdurrahman Mahallesi Tarlakapı Caddesi'ndeki 5 katlı iş merkezinin 4ncü katından büro satın aldı. Ancak büro önünde farklı zamanlarda silahlı saldırıya uğradı. Saldırılar sırasında kurşunlardan biri Özdemir'in bürosunun camına isabet etti. Bu dönemden sonra parasını mafyaya kaptırdığı öne sürülen Fuat Özdemir'in kendisini koruması için Karagümrük Çetesi lideri Nuri Ergin'in oğullarına da para verdiği öne sürüldü.

SİROZA BAĞLI KANAMA SONUCU ÖLDÜ

Üç yıllık süreçte parası kalmayan Özdemir, geçen Ocak ayında siroz hastalığı nedeniyle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gitti. Süper Loto talihlisi Özdemir'in tedavisine başlanırken, dün gece alkole bağlı sirozun sonucu kanama meydana geldi ve yapılan tüm müdahalelere rağmen Özdemir hayatını kaybetti. Fuat Özdemir, hamallık yaptığı Süloğlu İlçesi'nde bugün öğle namazının ardından toprağa verilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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