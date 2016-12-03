

Yurt dışındaki para, altın, döviz ve hisselerin Türkiye'ye getirilmesini özendiren Varlık Barışı yürürlüğe girdi. Parasını banka üzerinden ya da banknot olarak getirenlere soru sorulmayacak, getirilen paradan da hiçbir vergi, ceza ve harç alınmayacak.







Yeni Varlık Barışı düzenlemesi yürürlüğe girdi. Yurtdışındaki para ve diğer kıymetleri Türkiye'ye çekmeyi hedefleyen düzenlemeye göre, Türkiye'ye getirilen varlıklara ilişkin hiçbir şekilde bilgi talebinde bulunulamayacak. Varlıkların ülkeye sokulmasında herhangi bir vergi ödenmeyecek. Para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, Türkiye'deki herhangi bir banka hesabına transfer edebilecek veya fiziki olarak Türkiye'ye getirebilecek.







HANGİ TARİHE KADAR GEÇERLİ?







Yeni "Varlık Barışı", sadece yurtdışında bulunan varlıkların Türkiye'ye getirilmesine yönelik düzenlemeleri içeriyor. 31 Aralık 2016'ya kadar Türkiye'ye girecek varlıkları kapsayan düzenleme, yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları için geçerli olacak. Düzenleme 31 Aralık'tan sonra 6 ay daha uzatılabilecek. emlak gibi taşınmazların satışından elde edilen gelir de kanun kapsamında. Yurtdışında hisse senedi neması elde edenler, kira kazancı elde edenler, elinde altın bulunduranlar, bankalara başvurarak Türkiye sistemine geçebilecek.







kaynak:sabah