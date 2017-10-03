Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor
Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak

Para Çekmeye Giden Vatandaş, ATM'deki Tuzağı Ortaya Çıkardı

PARA ÇEKMEYE GİDEN VATANDAŞ, ATM'DEKİ TUZAĞI ORTAYA ÇIKARDI

Bolu'da para çekmek için gittiği ATM'ye tuzaklanan kart kopyalama cihazını fark eden dikkatli vatandaş, aparatı yerinden sökerek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Tarih : 03 Ekim 2017, 10:40
Puan Ver : Para Çekmeye Giden Vatandaş, Atm'deki Tuzağı Ortaya Çıkardı(10/10)6

Bolu'da, bir bankaya ait para çekme makinesine yerleştirilen kart kopyalama düzeneği dikkatli bir vatandaş tarafından farkedildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ATM'de bir de kameralı düzenek buldu.

KART KOPYALAMA CİHAZI BULUNDU

Beşkavaklar Mahallesi'nde bulunan bir marketten alışveriş yapmaya giden Osman Kalay isimli vatandaş, marketin otoparkında bulunan bir banka ATM'sinden para çekmek istediği sırada, ATM'nin kart okuyucusun olduğu bölüme bir aperatın yapıştırılmış olduğunu fark etti. ATM'ye yapıştırılan aperatı yerinden söken Kalay, aperatın içine düzenek kurulduğunu görüne durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından incelenen aperatın içindeki düzeneğin kart kopyala cihazı olduğu tespit edildi.

ŞİFRE GİRİLEN BÖLÜME DE KAMERA KONULMUŞ

Polis ekipleri ATM'ye ait olan banka görevlilerini arayarak bir yetkilinin olay yerine gelmesini istedi. Olay yerine gelen banka görevlisi Ali Arıcı ile birlikte ATM üzerinde çalışma yapan olay yeri inceleme polisleri, müşterilerin kartlarını ATM'ye soktuktan sonra şifre girdikleri bölümün hemen üzerinde de fazladan bir aperat olduğunu farkettiler. Aperatı yerinden söken polis ekipleri, bu kezde kamera düzeneği ile karşılaştı.

DİĞER BANKA GÖREVLİLERİ DE İNCELEMEDE BULUNDU

Ekipler marketin otoparkında bulunan diğer para çekme makinelerinde de herhangi bir düzenek olup olmadığının incelenmesi için diğer bankalara ait görevlilileri de olay yerine çağırdı. Banka görevlilerinin yaptıkları incelemede diğer para çekme makinelerine herhangi bir düzenek kurulmadığı görüldü.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN UYARDI

Uyanıklığı sayesinde vatandaşların dolandırılmasını engelleyen Osman Kalay isimli vatandaş, kart kopyalama aperatını bulduktan sonra fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabında, "Bankamatiklerde işlem yapmak isterken böyle bir aparat görürseniz hemen polise haber verin. Biraz dikkatli olalım!!!" yazarak uyarıda bulundu.

KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI

Ekipler, para çekme makinesinin üzerinde buldukları düzenekleri incelemek üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdüler. Para çekme makinesine düzenek kurarak dolandırıcılık yapmak isteyen kişi yada kişilerin yakalanması için polis ekipleri güvenlik kameralarını da inelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Para  Çekmeye  Giden  Vatandaş  Atm  Deki  Tuzağı  Ortaya  Çıkardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER