Bolu'da, bir bankaya ait para çekme makinesine yerleştirilen kart kopyalama düzeneği dikkatli bir vatandaş tarafından farkedildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ATM'de bir de kameralı düzenek buldu.

KART KOPYALAMA CİHAZI BULUNDU

Beşkavaklar Mahallesi'nde bulunan bir marketten alışveriş yapmaya giden Osman Kalay isimli vatandaş, marketin otoparkında bulunan bir banka ATM'sinden para çekmek istediği sırada, ATM'nin kart okuyucusun olduğu bölüme bir aperatın yapıştırılmış olduğunu fark etti. ATM'ye yapıştırılan aperatı yerinden söken Kalay, aperatın içine düzenek kurulduğunu görüne durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından incelenen aperatın içindeki düzeneğin kart kopyala cihazı olduğu tespit edildi.

ŞİFRE GİRİLEN BÖLÜME DE KAMERA KONULMUŞ

Polis ekipleri ATM'ye ait olan banka görevlilerini arayarak bir yetkilinin olay yerine gelmesini istedi. Olay yerine gelen banka görevlisi Ali Arıcı ile birlikte ATM üzerinde çalışma yapan olay yeri inceleme polisleri, müşterilerin kartlarını ATM'ye soktuktan sonra şifre girdikleri bölümün hemen üzerinde de fazladan bir aperat olduğunu farkettiler. Aperatı yerinden söken polis ekipleri, bu kezde kamera düzeneği ile karşılaştı.

DİĞER BANKA GÖREVLİLERİ DE İNCELEMEDE BULUNDU

Ekipler marketin otoparkında bulunan diğer para çekme makinelerinde de herhangi bir düzenek olup olmadığının incelenmesi için diğer bankalara ait görevlilileri de olay yerine çağırdı. Banka görevlilerinin yaptıkları incelemede diğer para çekme makinelerine herhangi bir düzenek kurulmadığı görüldü.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN UYARDI

Uyanıklığı sayesinde vatandaşların dolandırılmasını engelleyen Osman Kalay isimli vatandaş, kart kopyalama aperatını bulduktan sonra fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabında, "Bankamatiklerde işlem yapmak isterken böyle bir aparat görürseniz hemen polise haber verin. Biraz dikkatli olalım!!!" yazarak uyarıda bulundu.

KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI

Ekipler, para çekme makinesinin üzerinde buldukları düzenekleri incelemek üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdüler. Para çekme makinesine düzenek kurarak dolandırıcılık yapmak isteyen kişi yada kişilerin yakalanması için polis ekipleri güvenlik kameralarını da inelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: haberinburada