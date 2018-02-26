Papua Yeni Gine'de büyük korkuya neden olan 7,5 büyüklüğündeki deprem dağların yerinden oynamasına neden oldu. Büyük depremin ardından meydana gelen 5'i aşan 13 artçı ise yaşanan paniğin sürmesine neden oldu.

DEVASA HEYELANLAR YOLLARI KAPATTI

Ülkenin pekçok noktasında meydana gelen devasa heyelanlar yolları kapattı. Uluslararası Kızılhaç yetkilileri, bazı yerlerde iletişim hatlarının tamamen kesildiğini bildiriyor.

Ulusal Afet Merkezi'nin alarm durumuna geçtiği ülkede akaryakıt ve gaz hatları da kapandı.

5'TEN BÜYÜK 13 SARSINTI KAYDEDİLDİ

Merkez üssü ada ülkesinin orta kesimindeki Porgera olan depremin ardından 5'ten büyük en az 13 artçı sarsıntı kaydedildi.

Peş peşe gelen artçı sarsıntılar Papua Yeni Gine'nin geniş bir alanında yaşayanları paniğe sevk etti.

98'DE 2 BİN 200 İNSAN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan ada ülkesinde 1998 yılında gerçekleşen 7 büyüklüğündeki deprem tsunamiye yol açmış ve 2 bin 200 insan hayatını kaybetmişti.

EN FAZLA DEPREM ÜRETEN HAT

Yeryüzündeki en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu doğu ve batıdan boydan boya kateden fay hattı Pasifik Ateş Çemberi olarak isimlendiriliyor ve en fazla deprem üreten hat.

Kaynak: haberinburada