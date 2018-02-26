PAPUA YENİ GİNE'DEKİ 7,5'LİK DEPREM, DAĞLARI YERİNDEN OYNATTI
7,5 büyüklüğünde depremle sarsılan Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de, dağlar yerinden oynadı. Devasa heyelanlar yolları kapattı, bazı noktalarda iletişim hatları tamamen koptu.
Papua Yeni Gine'de büyük korkuya neden olan 7,5 büyüklüğündeki deprem dağların yerinden oynamasına neden oldu. Büyük depremin ardından meydana gelen 5'i aşan 13 artçı ise yaşanan paniğin sürmesine neden oldu.
DEVASA HEYELANLAR YOLLARI KAPATTI
Ülkenin pekçok noktasında meydana gelen devasa heyelanlar yolları kapattı. Uluslararası Kızılhaç yetkilileri, bazı yerlerde iletişim hatlarının tamamen kesildiğini bildiriyor.
Ulusal Afet Merkezi'nin alarm durumuna geçtiği ülkede akaryakıt ve gaz hatları da kapandı.
5'TEN BÜYÜK 13 SARSINTI KAYDEDİLDİ
Merkez üssü ada ülkesinin orta kesimindeki Porgera olan depremin ardından 5'ten büyük en az 13 artçı sarsıntı kaydedildi.
Peş peşe gelen artçı sarsıntılar Papua Yeni Gine'nin geniş bir alanında yaşayanları paniğe sevk etti.
98'DE 2 BİN 200 İNSAN HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan ada ülkesinde 1998 yılında gerçekleşen 7 büyüklüğündeki deprem tsunamiye yol açmış ve 2 bin 200 insan hayatını kaybetmişti.
EN FAZLA DEPREM ÜRETEN HAT
Yeryüzündeki en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu doğu ve batıdan boydan boya kateden fay hattı Pasifik Ateş Çemberi olarak isimlendiriliyor ve en fazla deprem üreten hat.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kar Sevincini Mikrofonla Haykırdı: Nasıl Yağıyor Görüyorsunuz
- Yaşlı Anne-Baba Şizofreni Hastası Çocuklarının Kurbanı Oldu! Bıçaklayarak Öldürdü
- Kayınpeder, Tartıştığı Gelini Ve Oğluna Kurşun Yağdırdı: 1 Ölü, 1 Yaralı
- Kar Her Saat Biraz Daha İstanbul'a Yaklaşıyor! Edirne'de Okullar Tatil Edildi
- Fransız Sömürgesi Altında Kalan Cezayir, Zamanla Dilini Ve Kültürel Değerlerini Kaybetti
EKONOMİ HABERLERİ
- A400M Taşıma Uçaklarının Bakımları Kayseri'de Yapılacak! 1,8 Milyon Euro Cepte Kalacak
- İkinci El Piyasası Hareketlendi! 8 Milyon Araç Satışı Bekleniyor
- Dünyanın En Zenginlerindendi! Bir Gecede Milyarlarca Dolar Kaybetti
- Memura 352 Lira Aile Yardımı Geliyor
- Matrix Filmiyle Ünlenmişti! Nokia 8110 Geri Dönüyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ailesinin Servetine Konabilmek İçin Kiralık Katil Tuttu, Uyanık Baba Planları Bozdu
- Festivalde Üzerine Ağaç Devrilen Adam Öldü, Eğlence Durmadan Devam Etti
- Dünyanın En Uzun Cam Asma Köprüsü Ziyaretçi Akınına Uğruyor
- Bebek Bezinde Peygamberin İsmi Olduğu İddiası Ülkeyi Karıştırdı
- Metro İstasyonunda Yasağı Deldi, Tren Tarafından Metrelerce Sürüklendi
Bu Haberle İlgili Yorumlar