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Papazlar 608 bin dolar bağış parasını çalıp lüks hayat yaşadılar

PAPAZLAR 608 BİN DOLAR BAĞIŞ PARASINI ÇALIP LÜKS HAYAT YAŞADILAR

Brezilya Sao Paulo'da Formosa Kilisesi Baş Piskoposu ile dört papazın yaklaşık 608 bin dolar bağış parasını lüks araba ve altın takılara harcadıkları tespit edildi.

Tarih : 27 Mart 2018, 00:30
Puan Ver : Papazlar 608 Bin Dolar Bağış Parasını Çalıp Lüks Hayat Yaşadılar(5/10)1

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde ki Formosa kilisesinde, baş piskopos Jose Ribeiro ve dört papazın kiliseye bağışlanan düğün, vaftiz ve cenaze masrafları için toplanan 608 bin dolar parayı çaldıkları tespit edildi.

LÜKS ARABA VE ALTINA HARCADILAR

Papazların birinin evine baskın yapan polis evde bulunan duvarın içinde yaklaşık 30 bin dolar buldu. Piskopos ve papazların bu paraları üç yıl içinde çaldıkları ve paraların çoğunu lüks araba ve altın takılar alarak harcadıkları tespit edildi.

POLİSLER PARALARI BİR KAÇ SAATTE ANCA SAYABİLDİ

Polisler bulunan paraları bir kaç saat içinde ancak sayabildi. Soruşturmayı yürüten savcı, piskopos ve papazların çaldıkları paraların yanı sıra şahsi masrafları için kiliseden harcama yaptıklarını ve kilisenin arabalarını şahsi işleri için kullandıklarını tespit etti. Sanık avukatları müvekkillerinin masum olduklarını ve bunu kısa süre içinde ispatlayacaklarını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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