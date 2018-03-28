Wikileaks'in Kurucusunun İnternet Erişimi Kesildi
Abd Jetleri Libya'yı Vurdu! El Kaide'nin Elebaşlarından Musa Ebu Davud Öldürüldü
Kosovalı Sırplar'dan Ayrılık Sinyali! 10 Belediye Harekete Geçti
Peşmerge Komutanı Pkk'nın Sincardaki Sinsi Planını Açığa Çıkardı!
Bakan Müjdeyi Verdi: 9 Bin Sağlık Personeli Alınacak
Bitcoin Ticaretinden Açığa Alınan İmamlar, Suskunluğunu Bozdu
Abd'de Yer Yerinden Oynayacak! Trump'a Dava Açılamasına İzin Verildi
Camiye Çorapsız Geldiği İçin Hakkında Soruşturma Açılan Müezzin Canına Kıymak İstedi
Edirne Sular Altında Kaldı! İşte Havdan İlk Görüntüler
Papaz'ın 10 Yıl Boyunca Taciz Ettiği Kız Öldü, Güney Kıbrıs Karıştı
Annesi Battaniyeyle Boğmuştu! 6 Aylık Bebek, Hayatını Kaybetti
İsrail'de Kalkış İçin Hazırlık Yapan Uçak, Diğer Uçağın Kuyruğuna Çarptı
Mgk'dan Münbiç Kararı: Türkiye İnisiyatif Almaktan Çekinmeyecektir
Chp'li Belediyeye Bir Darbe Daha! Başkan Yardımcısı Görevden Alındı
Ava Giderken Avlandı! Aslanlar Kaçak Avcıyı Yedi
Planınızı Yapın, İstanbul'a Yaz Geliyor
Rus Uçakları Sscb'den Sonra İlk Kez Abd'ye Askeri Uçuş Gerçekleştirdi
Yakışıklılığı Başına Bela Oldu! Fenomen Olunca Şirketten Cezayı Yedi
Rusya'dan Rumları Çıldırtan Haber! Bayrakları Değiştirdi
Suudi Arabistan'dan Güneş Enerjisine 200 Milyar Dolarlık Yatırım

Papaz'ın 10 yıl boyunca taciz ettiği kız öldü, Güney Kıbrıs karıştı

PAPAZ'IN 10 YIL BOYUNCA TACİZ ETTİĞİ KIZ ÖLDÜ, GÜNEY KIBRIS KARIŞTI

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde bir papazın 4 yaşından itibaren 10 yıl boyunca taciz ettiği genç kızın evinde ölü bulunması ülkeyi karıştırdı.

Tarih : 28 Mart 2018, 20:40
Puan Ver : Papaz'ın 10 Yıl Boyunca Taciz Ettiği Kız Öldü, Güney Kıbrıs Karıştı(7/10)3

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde bir papazın 4 yaşından itibaren 10 yıl boyunca taciz ettiği Elena Franci (29) isimli kadının evinde ölü bulunması ülkeyi karıştırdı. Tacizci papazın cezasının ardından yeniden göreve getirildiği ortaya çıkarken, Rum Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

PAPAZ, 4 YAŞINDAN İTİBAREN 10 YIL BOYUNCA TACİZ ETTİ

Rum kesiminde, 1993 yılında 4 yaşında olan Elena Franci, ailesi tarafından papazın bakımına verildi. Ancak papaz, küçük kıza tacizde bulundu. Tacizler 10 yıl boyunca sürdü.

PAPAZ KİLİSE ÜST KURULU TARAFINDAN GÖREVİNE İADE EDİLDİ

2011 yılında gündeme gelen taciz olayının ardından adı açıklanmayan papaz 2 yıl hapis cezası aldı. Cezasını çekip, cezaevinden çıkan papaz, Kilise'de en üst kurul olarak bilinen Sen Sinod Meclisi tarafından göreve iade edildi.

POLİS, ELENA'YI EVİNDE ÖLÜ BULDU

Elena Franci, geçen hafta Rum Bağımlıları Tedavi ve Rehabilitasyon (KENTHEA) Merkezi'ndeki randevusuna gitmeyince buradaki görevliler, polise haber verdi. Eve giden polis, Elena Franci'yi ölü buldu. Elena'nın yaşadığı tacizler nedeniyle girdiği bunalımdan çıkması için tedavi gördüğü ve birçok ilaç kullandığı belirtildi.

"ELENA'NIN ÖLÜMÜ KUTSAL SAVAŞ"

Olay, Rum medyasında geniş yankı buldu. Medya, olayı, 'Elena'nın ölümü, kutsal savaş' başlığıyla manşetlere taşıdı. Tacizci papazın tekrar göreve getirilmesi eleştiri konusu oldu. Rum Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Papaz  In  10  Yıl  Boyunca  Taciz  Ettiği  Kız  Öldü  Güney  Kıbrıs  
Karıştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER