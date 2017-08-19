PAPARAZİLERE YAKALANAN TEOMAN, GENÇ KIZI SOKAK ORTASINDA BIRAKIP GİTTİ
Çapkınlıklarıyla gündeme gelen Teoman, önceki gece mekan çıkışı birlikte görüntülendiği genç kızı sokak ortasında bırakıp gitti.
Şarkıcı Teoman, önceki gece Asmalımescit Soho House'da genç bir kızla eğlendi.
YAKALANINCA BIRAKIP GİTTİ
Mekanı kız arkadaşıyla terk ederken görüntülendiğini fark eden Teoman, sokak çalgıcılarına bahşiş verip evinin yolunu tek başına tuttu.
GENÇ KIZ NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
Ünlü şarkıcının yanındaki genç kız ise neye uğradığını şaşırıp tek başına kaldı.
İşte o geceden kareler;
Kaynak: haberinburada
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