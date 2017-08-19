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Paparazilere Yakalanan Teoman, Genç Kızı Sokak Ortasında Bırakıp Gitti

PAPARAZİLERE YAKALANAN TEOMAN, GENÇ KIZI SOKAK ORTASINDA BIRAKIP GİTTİ

Çapkınlıklarıyla gündeme gelen Teoman, önceki gece mekan çıkışı birlikte görüntülendiği genç kızı sokak ortasında bırakıp gitti.

Tarih : 19 Ağustos 2017, 10:40
Puan Ver : Paparazilere Yakalanan Teoman, Genç Kızı Sokak Ortasında Bırakıp Gitti(8/10)4

Şarkıcı Teoman, önceki gece Asmalımescit Soho House'da genç bir kızla eğlendi.

YAKALANINCA BIRAKIP GİTTİ

Mekanı kız arkadaşıyla terk ederken görüntülendiğini fark eden Teoman, sokak çalgıcılarına bahşiş verip evinin yolunu tek başına tuttu.

GENÇ KIZ NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Ünlü şarkıcının yanındaki genç kız ise neye uğradığını şaşırıp tek başına kaldı.

İşte o geceden kareler;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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