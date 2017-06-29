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Papa'nın Üst Düzey Danışmanı Cinsel Tacizle Suçlanıyor
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papa'nın üst düzey danışmanı cinsel tacizle suçlanıyor

PAPA'NIN ÜST DÜZEY DANIŞMANI CİNSEL TACİZLE SUÇLANIYOR

Binlerce papaza yönelik cinsel istismar suçlamaları Vatikan'ın en tepesine kadar ulaştı.

Tarih : 29 Haziran 2017, 15:43
Puan Ver : Papa'nın Üst Düzey Danışmanı Cinsel Tacizle Suçlanıyor(6/10)6


Avustralya polisi, Papa Francis'in üst düzey danışmanlarından Kardinal George Pell'i geçmişte birden fazla cinsel taciz ve en az bir tecavüz suçu işlemekle suçladı.



Hiyerarşik açıdan Vatikan'ın üç numaralı ismi olan Kardinal Pell, gözaltına alındı.



Vatikan'ın fiilen hazine bakanı olan Pell aynı zamanda cinsel tacizle suçlanan en üst düzeyli Vatikan yetkilisi.



BİRDEN FAZLA ŞİKAYETÇİ VAR



Avustralya'nın Victoria eyaleti polisi, Pell'in birden fazla şikayetçiden gelen "geçmişte işlenmiş birden fazla cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya" olduğunu açıkladı.



Polis, 76 yaşındaki Pell'e yönelik suçlamaların detaylarını, mağdurların yaşlarını veya iddia edilen suçların ne zaman işlendiğini açıklamadı.



 



kaynak:sabah








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