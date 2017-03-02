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papa'nın kurduğu komisyonda istifa şoku!

PAPA'NIN KURDUĞU KOMİSYONDA İSTİFA ŞOKU!

Vatikan'da Papa Franciscus'un kurduğu çocukların cinsel istismarıyla mücadele ve çocukları koruma komisyonunun İrlandalı üyesi Marie Collins, devlet yönetimi ve bürokrasinin, komisyon ile yeterince iş birliği yapmadığı gerekçesiyle görevinden istifa etti.

Tarih : 02 Mart 2017, 12:36
Puan Ver : Papa'nın Kurduğu Komisyonda İstifa Şoku!(10/10)11


Vatikan'da Papa Franciscus'un kurduğu çocukların cinsel istismarıyla mücadele ve çocukları koruma komisyonunun İrlandalı üyesi Marie Collins, devlet yönetimi ve bürokrasinin, komisyon ile yeterince iş birliği yapmadığı gerekçesiyle görevinden istifa etti.



Marie Collins'in, Papa Franciscus'un talimatıyla 2014 yılında kilise içindeki cinsel istismar vakalarının önüne geçmek, çocukların korunması ve geçmiş olayların araştırılması amacıyla kurulan komisyonunun küçük yaşta cinsel istismara uğrayan ismi olduğu biliniyordu.



Papa'ya bir mektup da yazan Collins, National Catholic Reporter'a "Kamuoyu önünde açıkça dile getirilen iyi sözlere karşılık, kapalı kapılar ardında eylemler bunun tam aksiydi." açıklamasını yaparak, cinsel istismar olaylarına karışanların bir şekilde korunduğunu ima etti.



Vatikan'dan yapılan açıklamada da Collins'in, Vatikan şehir devleti yönetimi (Curia) ile altındaki birimlerin, komisyonla yeterince iş birliği yapmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını belirterek, görevinden ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, Collins'in, komisyon adına din adamlarının çocuklara yönelik cinsel istismarına karşı eğitim faaliyetlerine katılmayı sürdüreceği ifade edildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Papa  Nın  Kurduğu  Komisyonda  İstifa  Şoku    haber

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