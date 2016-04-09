O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

papa'nın gönlündeki aslan bernie sanders mı

PAPA'NIN GÖNLÜNDEKİ ASLAN BERNİE SANDERS MI

ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi için Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti henüz adaylarını belirlememişken, Katolik dünyasının dini lideri Papa Françesko, dikkat çekici bir davette bulundu.

Tarih : 09 Nisan 2016, 09:22
Puan Ver : Papa'nın Gönlündeki Aslan Bernie Sanders Mı(5/10)5


Papa, Demokrat Parti'den Hillary Clinton ve Bernie Sanders, Cumhuriyetçi Parti'den ise Donald Trump, John Kasich ve Ted Cruz'un olduğu 5 aday isim arasından sadece Bernie Sanders'ı Vatikan'daki düzenlenecek bir konferansa davet etti. 15 Nisan'da yapılacak konferansın konusu ise sosyo-ekonomik ve çevresel meseleler. Sosyalist aday Sanders, Papa'nın davetini kabul etti. Sanders'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, “Papa, ekonomik eşitsizlikleri azaltmak, finansal yolsuzlukları durdurmak ve doğal çevreyi korumak için ‘küresel kayıtsızlığın' üstesinden gelmemiz gerektiğini netleştirdi. Bu bizim ABD'de ve dünyadaki mücadelemiz” ifadeleri kullanıldı. Sanders, dün MSNBC televizyonuna verdiği röportajda da “Papa'nın çok büyük bir hayranıyım. O, ekonomi yönetimine ahlakı sokmaya çalışıyor ve buna kesinlikle ihtiyacımız var” dedi. Sanders, Papa'nın ‘para-perestlik ve açgözlülükten' bahsetmesini takdir ettiğini belirterek, “Sanders'ın radikal olduğunu düşünenler var. Papa'nın yazdıklarını okuyun” diye konuştu. Sanders'ın önseçim sürecinde son yedi eyalette birden Hillary Clinton karşısında galip gelmesi dikkat çekmişti.



KİLİSEDEN BOŞANANLARA DEVRİM GİBİ AÇILIM



Papa Françesko'nun, Katolik dünyasına hitaben yazdığı 260 sayfalık mektupta boşanan çiftlerin aforoz edilmediğini ve onlara sabırla ve şefkatle davranılması gerektiğini ifade etti. Papa'nın bu tavrı, Katolik dünyasının boşananlara karşı geleneksel katı tutumundan uzaklaşma olarak değerlendirildi. Ancak eşcinsel evlilikler konusunda beklenen açılım gelmedi. Papa'nın mektubunda eşcinsel evliliklerin, Tanrı'nın evlilik ve aile planıyla kıyas edilemeyeceği vurgulandı.








Etiketler: Papa  Nın  Gönlündeki  Aslan  Bernie  Sanders      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER