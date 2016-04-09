

Papa, Demokrat Parti'den Hillary Clinton ve Bernie Sanders, Cumhuriyetçi Parti'den ise Donald Trump, John Kasich ve Ted Cruz'un olduğu 5 aday isim arasından sadece Bernie Sanders'ı Vatikan'daki düzenlenecek bir konferansa davet etti. 15 Nisan'da yapılacak konferansın konusu ise sosyo-ekonomik ve çevresel meseleler. Sosyalist aday Sanders, Papa'nın davetini kabul etti. Sanders'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, “Papa, ekonomik eşitsizlikleri azaltmak, finansal yolsuzlukları durdurmak ve doğal çevreyi korumak için ‘küresel kayıtsızlığın' üstesinden gelmemiz gerektiğini netleştirdi. Bu bizim ABD'de ve dünyadaki mücadelemiz” ifadeleri kullanıldı. Sanders, dün MSNBC televizyonuna verdiği röportajda da “Papa'nın çok büyük bir hayranıyım. O, ekonomi yönetimine ahlakı sokmaya çalışıyor ve buna kesinlikle ihtiyacımız var” dedi. Sanders, Papa'nın ‘para-perestlik ve açgözlülükten' bahsetmesini takdir ettiğini belirterek, “Sanders'ın radikal olduğunu düşünenler var. Papa'nın yazdıklarını okuyun” diye konuştu. Sanders'ın önseçim sürecinde son yedi eyalette birden Hillary Clinton karşısında galip gelmesi dikkat çekmişti.







KİLİSEDEN BOŞANANLARA DEVRİM GİBİ AÇILIM







Papa Françesko'nun, Katolik dünyasına hitaben yazdığı 260 sayfalık mektupta boşanan çiftlerin aforoz edilmediğini ve onlara sabırla ve şefkatle davranılması gerektiğini ifade etti. Papa'nın bu tavrı, Katolik dünyasının boşananlara karşı geleneksel katı tutumundan uzaklaşma olarak değerlendirildi. Ancak eşcinsel evlilikler konusunda beklenen açılım gelmedi. Papa'nın mektubunda eşcinsel evliliklerin, Tanrı'nın evlilik ve aile planıyla kıyas edilemeyeceği vurgulandı.