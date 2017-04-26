

Spor camiası, cumartesi günü antrenman yaptığı sırada kaza geçirip ölen İtalyan bisikletçi Michele Scarponi'nin yasınu tutuyor. Başarılı sporcunun doğduğu Filottrano kentindeki evinin yakınlarında kaza geçirdiği bölgede bir yas alanı oluşturuldu.



Sevenleri ve bölge sakinleri Scarponi için çiçekler bırakırken, yas tutanlar arasındaki en sıra dışı misafir ise dünya basını tarafından büyük ilgiyle karşılaştı: Frankie... Çiçeklerin ve veda notlarının bırakıldığı alandaki tabelanın üzerinde görüntülenen papağan, Scarponi'ye aitti.



Ünlü sporcu ölümünden önce sosyal medya hesabından paylaştığı videoda papağanı Frankie'nin de antremanı sırasında kendisine eşlik ettiği görülmüştü. İtalyan sporcu bisikletiyle seyir halindeyken Frankie de uçarak sahibine eşlik ediyordu.



Frankie'nin yas görüntüsü için yapılan yorumlarda, "Michele Scarponi seni özleyenler arasında sadık dostun Frankie de var" denildi. Evli ve iki çocuk babası olan 37 yaşındaki Scarponi, evinin yakınlarında antrenman yaparken bir kamyonetle çarpışarak yaşamını yitirmişti. Scarponi, 2011 İtalya Bisiklet Turu'nun şampiyonu olmuştu.











kaynak:sabah