

Papa Françesko, ABD başkan adaylarından Donald Trump'ın Hıristiyan olmadığını söyledi. Papa'nın kendisine yönelik olarak söylediği, "Nerede olursa olsun köprüler yerine sadece duvarlar inşa etmeyi düşünen insan, Hıristiyan değildir" sözlerine Trump'tan yanıt gecikmedi.







Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko, ABD'de Cumhuriyetçi Partinin iddialı başkan aday adaylarından Donald Trump'ın Hrıstiyan olmadığını öne sürerken, Trump ise bir dini liderin, bir kişinin inancını sorgulamasının utanç verici olduğunu söyledi.







Katoliklerin ruhani lideri Papa, Meksika'ya gerçekleştirdiği bir haftalık seyahatinin dönüş yolunda, bu seyahatini takip eden gazetecilerin sorularını yanıtladı.







ABD'de bu yıl yapılacak başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi partinin adayı olabilmek için yarışan ve göçmenlere, Müslümanlara yönelik sert mesajlarıyla büyük tepki çeken, Papa'yı fazla siyasileşmekle eleştiren emlak kralı Donald Trump'a, cevap geldi.







"KÖPRÜ YERİNE DUVAR İNŞA EDEN HIRİSTİYAN DEĞİLDİR"







ABD'deki Başkanlık seçimlerinde Katoliklerin kimi destekleyecekleri yönünde baskı yapmak istemediğini belirten Papa Françesko, başkan adaylarından Trump'ı isim vermeden sert şekilde eleştirerek, "Nerede olursa olsun köprüler yerine sadece duvarlar inşa etmeyi düşünen insan, Hıristiyan değildir. Bu, İncil'de yok. Oy verip vermeme konusuna ben girmiyorum. Sadece, bu kişi, Hıristiyan değildir diyorum" dedi.







Seçimlerde, Trump'ın görüşlerine sahip birine ülkedeki Katoliklerin oy verip, veremeyeceği hakkında ne düşündüğü sorusuna da ruhani lider, "Buna girmeyeceğim. Sadece, böyle şeyler söyleyen birinin Hristiyan olmadığını söylüyorum. Sözleriyle neyi kastettiğine bakmalıyız ve bu konuda şüpheliyim" yanıtını verdi.







TRUMP'TAN YANIT GECİKMEDİ







Papa'nın kendisiyle ilgili sözlerine karşı sertliğini sürdüren Trump da, “Bir dini liderin, bir kişinin inancını sorgulaması utanç verici" dedi.







Trump sözlerinde, Papa'ya yüklenmeyi sürdürerek, "IŞİD, Vatikan'a saldırdığında ki herkes bunun örgütün nihai amacı olduğunu biliyor, size söz veriyorum Papa sadece Donald Trump'ın başkan olmasını umacak ve bunun için dua edecek" diye konuştu.