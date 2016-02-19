O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

papa'dan trump'a eleştiri: hıristiyan değil

PAPA'DAN TRUMP'A ELEŞTİRİ: HIRİSTİYAN DEĞİL

Papa Françesko, ABD başkan adaylarından Donald Trump'ın Hıristiyan olmadığını söyledi.

Tarih : 19 Şubat 2016, 09:34
Puan Ver : Papa'dan Trump'a Eleştiri: Hıristiyan Değil(9.1/10)7


Papa Françesko, ABD başkan adaylarından Donald Trump'ın Hıristiyan olmadığını söyledi. Papa'nın kendisine yönelik olarak söylediği, "Nerede olursa olsun köprüler yerine sadece duvarlar inşa etmeyi düşünen insan, Hıristiyan değildir" sözlerine Trump'tan yanıt gecikmedi.



Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko, ABD'de Cumhuriyetçi Partinin iddialı başkan aday adaylarından Donald Trump'ın Hrıstiyan olmadığını öne sürerken, Trump ise bir dini liderin, bir kişinin inancını sorgulamasının utanç verici olduğunu söyledi.



Katoliklerin ruhani lideri Papa, Meksika'ya gerçekleştirdiği bir haftalık seyahatinin dönüş yolunda, bu seyahatini takip eden gazetecilerin sorularını yanıtladı.



ABD'de bu yıl yapılacak başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi partinin adayı olabilmek için yarışan ve göçmenlere, Müslümanlara yönelik sert mesajlarıyla büyük tepki çeken, Papa'yı fazla siyasileşmekle eleştiren emlak kralı Donald Trump'a, cevap geldi.



"KÖPRÜ YERİNE DUVAR İNŞA EDEN HIRİSTİYAN DEĞİLDİR"



ABD'deki Başkanlık seçimlerinde Katoliklerin kimi destekleyecekleri yönünde baskı yapmak istemediğini belirten Papa Françesko, başkan adaylarından Trump'ı isim vermeden sert şekilde eleştirerek, "Nerede olursa olsun köprüler yerine sadece duvarlar inşa etmeyi düşünen insan, Hıristiyan değildir. Bu, İncil'de yok. Oy verip vermeme konusuna ben girmiyorum. Sadece, bu kişi, Hıristiyan değildir diyorum" dedi.



Seçimlerde, Trump'ın görüşlerine sahip birine ülkedeki Katoliklerin oy verip, veremeyeceği hakkında ne düşündüğü sorusuna da ruhani lider, "Buna girmeyeceğim. Sadece, böyle şeyler söyleyen birinin Hristiyan olmadığını söylüyorum. Sözleriyle neyi kastettiğine bakmalıyız ve bu konuda şüpheliyim" yanıtını verdi.



TRUMP'TAN YANIT GECİKMEDİ



Papa'nın kendisiyle ilgili sözlerine karşı sertliğini sürdüren Trump da, “Bir dini liderin, bir kişinin inancını sorgulaması utanç verici" dedi.



Trump sözlerinde, Papa'ya yüklenmeyi sürdürerek, "IŞİD, Vatikan'a saldırdığında ki herkes bunun örgütün nihai amacı olduğunu biliyor, size söz veriyorum Papa sadece Donald Trump'ın başkan olmasını umacak ve bunun için dua edecek" diye konuştu.








Etiketler: Papa  Dan  Trump  A  Eleştiri  Hıristiyan  Değil    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER