PAPA'DAN FUHUŞ ÖZRÜ: KATOLİKLER ADINA ÖZÜR DİLİYORUM
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, fuhuşa zorlanan kadının sorusuna yanıt verdi. Fuhuş amaçlı insan ticaretini "insanlık suçu" olarak niteleyen Papa, "Bu suçu işleyen Katolikler adına af diliyorum" dedi.
Papa, Vatikan'da düzenlenen bir etkinlikte, Nijerya'dan İtalya'ya getirilerek fuhuşa zorlanan, daha sonra ise kaçmayı başaran bir kadının sorusuna yanıt verdi.
FUHUŞA ZORLANAN KADIN PAPAYI ZORA SOKAN SORU SORDU
Nijerya'da bir tanıdığı tarafından insan kaçakçılarına satılarak iş bulma vaadiyle İtalya'ya getirilen ancak burada sokaklarda fuhuş yapmaya zorlanan Blessing Okoedion, Papa'ya şu soruyu yöneltti: "Müşterilerin birçoğu Katolik. Kendime ve sana şunu soruyorum: Hala erkek üstünlüğüne dayanan Kilise, müşterilerle ilgili bu soruyla gerçekten yüzleşebilir mi?"
GÜNÜMÜZÜN KÖLELİK BİÇİMİ
Papa bu soruya cevap verirken, fuhuş ağından kurtulmayı başarmış kadınlarla birçok kez şahsen görüşerek hikayelerini dinlediğini hatırlattı ve şöyle devam etti: "Moldova'da kaçırılan ve bağlanarak bir bagajın içinde Roma'ya getirilen bir kadın vardı. Afrika'dan gelenler de iş vaadiyle kandırılıyor. Bu kadınlar bizim kentlerimize getirildiklerinde direniş gösterirlerse işkenceye uğruyor, bazılarının uzuvları kesiliyor. Döverek, işkence ederek pes ettiriyorlar.
YETERİNCE PARA GETİRMEYEN KADININ KULAĞI KESİLDİ
"Kızlardan biri bana, yeterince para getirmediği için kulağının kesildiğini söyledi, başka kızların da parmaklarını kesmişler. Bu, günümüzün kölelik biçimidir." Para karşılığı seks yapmayı da "suç" olarak tanımlayan Papa, bazı ülkelerin müşterilere ceza vermesini örnek gösterdi.
İNSANLIK SUÇU
Papa, "Bu alışkanlığa sahip gençler varsa lütfen bundan vazgeçsinler, bu bir suçtur. Bunu yapanlar suçludur. Bu, sevişmek değil bir kadına işkence etmektir" ifadelerini kullandı. Fuhuş amaçlı insan ticaretini "insanlık suçu" diye niteleyen Papa, "Bu hastalıklı bir kafa yapısından, kadının sömürülmesi anlayışından kaynaklanır" dedi ve bu anlayışın "kolektif kafa yapısından çıkarılması" gerektiğini vurguladı. Papa, "Burada İtalya'da müşterilerin yüzde 90 kadarının vaftiz edilmiş olduğunu, Katolik olduğunu tahmin ediyorum. Bu suçu işleyen tüm Katolikler adına af diliyorum" dedi.
Kaynak: haberinburada
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