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papa ve patrik arasında tarihi görüşme

PAPA VE PATRİK ARASINDA TARİHİ GÖRÜŞME

Katolik ve Ortodoks Hristiyanlarının ruhani liderleri Papa Francis ve Patrik Kirill, Küba'da bir araya geldi.

Tarih : 13 Şubat 2016, 09:33
Puan Ver : Papa Ve Patrik Arasında Tarihi Görüşme(8/10)5


Katolik ve Ortodoks Hristiyanlarının ruhani liderleri Papa Francis ve Patrik Kirill, Küba'da bir araya geldi.



Katolik ve Ortodoks Hristiyanlarının ruhani liderleri Papa Francis ve Patrik Kirill, Küba'da bir araya geldi. 2 saat süren görüşme sonrası imzalanan ortak deklarasyonda, kilise birliğinin kaybından dolayı iki liderin de üzüntü içinde oldukları vurgulandı, terörizme son vermek için uluslararası topluma birlik çağrısı yapıldı.



Ortodoks ve Katolik kiliselerinin ruhani önderleri, 1054'te kiliselerin ayrılmasının ardından ilk kez Küba'nın başkenti Havana'da görüştü. Görüşme öncesinde, bir araya gelmeleri konusundaki umutlarını ifade eden ruhani liderler, görüşmenin Hristiyan aleminin en önemli iki kilisesi arasındaki bin yıllık bölünmenin sona erdirilmesine yardımcı olmasını umduklarını belirtti.



GÖRÜŞME ÖNCESİ PAPA'DAN MESAJ: TANRININ HEDİYESİ



Sputnik'te yer alan habere göre; Papa Francis, Patrik Kirill ile görüşme öncesinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün lütuf günüdür. Patrik Kirill ile görüşme tanrının hediyesidir. Bizim için dua edin" dedi.



ORTAK DEKLARASYON İMZALANDI



Patrik Kirill ve Papa Francis arasında yaklaşık 2 saat süren görüşme, ortak deklarasyonun imzalanmasıyla sona erdi. Deklarasyonda, kilise birliğinin kaybından dolayı iki liderin üzüntü içinde oldukları ifade edildi. Deklarasyonda, "İsa Mesih'in, "Bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar', kutsal duasına rağmen insan zayıflığı ve günahkarlık sonucu meydana gelen birlik kaybından dolayı kederliyiz." denildi. Ayrıca, bu görüşmenin tüm Hıristiyanlara, kilise birliği için dua etmeye ilham olacağı umudu dile getirildi.



SIĞINMACILARA KAYITSIZ KALINMAMALI



Modern dünyanın sorunlarına ortak yanıt bulmak için çabaları birleştirmek isteyen Kirill ve Francis, terörizme son vermek için uluslararası toplumu birleşmeye çağırdı. Ayrıca Ortadoğu'daki Hıristiyanları koruma ve zengin ülkelerin kapılarını çalan sığınmacılara kayıtsız kalmama çağrısı yapıldı.



PAPA FRANCİS: KARDEŞLER GİBİ KONUŞTUK



Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Rus Ortodoks Kilisesi'nin lideri, "İki saatimizi açık ve kardeşçe bir görüşme içinde geçirdik. Kiliselerimiz, iman eden halkımız, Hıristiyanların geleceği ve tüm insan uygarlığının geleceği için sorumluluk taşıdığımızın farkındayız. İçeriği çok zengin olan bu görüşme, bize birbirimizin konumunu anlama ve hissetme fırsatını verdi. Bu görüşmenin sonuçları, iki kilisenin birlikte çalışabileceğini, birlikte Hıristiyanları koruyabileceğini, savaşların olmaması ve her yerde insan hayatına saygı duyulması için birlikte çalışabileceğini söyleme imkanını veriyor." şeklinde konuştu.



Papa Francis ise "Biz kardeşler gibi konuştuk" dedi. Patrik ile görüşmenin çok açık havada geçtiğini kaydeden Katoliklerin ruhani lideri, görüşmede bazı girişimlerin ele alındığını, bu girişimlerin hayata geçirilebileceğini söyledi.



Papa, Küba'nın iki kilise arasındaki diyalogun başkenti olabileceğini de sözlerine ekledi.








Etiketler: Papa  Ve  Patrik  Arasında  Tarihi  Görüşme    haber

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