Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, önce önlerinde diz çöktüğü 3'ü kadın, 12 mahkûmun ayaklarını yıkayıp, kuruladı ve tek tek öptü.Daha sonra kefaret için haçın önüne yüzüstü kapanarak dua etti.



Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, Pazar günü kutlanacak olan Paskalya Yortusu öncesi Kutsal Perşembe kapsamında 12 mahkumun ayağını yıkadı. Bunlar arasında, eski bir mafya üyesi ile önümüzdeki günlerde Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçiş töreninin yapılacağı açıklanan bir hükümlü de yer aldı.



Papa Francesco, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmeden önceki akşam 12 havarisinin ayağını yıkamasını temsilen yapılan ritüeli bu yıl, Roma yakınlarındaki Paliano kentindeki cezaevinde gerçekleştirdi. Papa, önlerinde diz çöktüğü 3'ü kadın, 12 mahkûmun ayaklarını yıkayıp, kuruladı ve tek tek öptü. Vatikan'dan yapılan açıklamada, bu mahkumların 2'sinin ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı, diğerlerinin ise 2019 ile 2073 yılları arasında cezalarının infazının tamamlanacağı belirtildi.







kaynak:hürriyet