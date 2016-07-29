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papa nazi kampını ziyaret etti

PAPA NAZİ KAMPINI ZİYARET ETTİ

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Polonya'da Nazı kampı Auschwitz'i ziyaret etti. Kamptaki infaz duvarının önüne yanan bir mum bırakan Papa, kamp özel defterini imzaladı.

Tarih : 29 Temmuz 2016, 12:37
Puan Ver : Papa Nazi Kampını Ziyaret Etti(8/10)9


Papa Francis, ziyaret düzenlediği Polonya'da temaslarına devam ediyor. Dün Dünya Gençlik Günü kapsamında düzenlenen ayini yöneten Papa Francis, bugün ise ülkenin Krakow kentindeki Nazi kampı Auschwitz'i ziyaret etti. 79 yaşındaki Papa Francis'i Polonya Başbakanı Beata Szydlo karşıladı. Kampa yürüyerek giren Papa Fransic daha sonra daha sonra kamptan kurtulmayı başaran ve infaz duvarının önünde kendisini bekleyenlerle tek tek selamlaşarak kısa süre sohbet etti. İnfaz duvarını ve ölüm hücrelerini inceleyen Papa Francis, gezisi sırasında uzun uzun dua etti. İnfaz duvarının önüne yanan bir mum bırakan Papa, kamp özel defterini imzaladı.



Öte yandan Papa Francis, ziyaretiyle Auschwitz'i ziyaret eden üçüncü Papa oldu.



Auschwitz, Nazi Almanyası tarafından İkinci dünya Savaşı döneminde kurulan toplama kampı, Polonya'nın Krakow kentinin 60 kilometre batısında bulunuyor. 1.3 milyon kişinin yerleştirildiği kampta, 1 milyonu Yahudi olmak üzere 1.1 milyon insan hayatını kaybetti.








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