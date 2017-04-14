PAPA, MAHKUMLARIN AYAKLARINI YIKADI
Hristiyan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Paskalya öncesinde İtalya'da yüksek güvenlikli bir cezaevinde eski mafya üyelerini ziyaret etti.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, Pazar günü kutlanacak olan Paskalya Yortusu öncesi Kutsal Perşembe kapsamında 12 mahkumun ayağını yıkadı.
TEK TEK ÖPTÜ
Papa Francesco, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmeden önceki akşam 12 havarisinin ayağını yıkamasını temsilen yapılan ritüeli bu yıl, Roma yakınlarındaki Paliano kentindeki cezaevinde gerçekleştirdi.
Papa, önlerinde diz çöktüğü 3'ü kadın, 12 mahkûmun ayaklarını yıkayıp, kuruladı ve tek tek öptü.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar