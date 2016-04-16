

Adada Yunanistan Başbakanı Alexis Tsripras ve Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından karşılanan Papa Francesco, Midilli'de beş saat kalacak.







Papa'nın ziyaret edeceği yerler arasında 300 bin mültecinin kaldığı Moria kampı da var. Bu kampta ağırlanan göçmenler ya Türkiye'ye iade edilecek ya da sığınma başvuruları kabul edilecek.







Türkiye ile AB arasında geçen ay Avrupa'ya mülteci akınını yavaşlatmak amacıyla varılan anlaşmanın ardından Midilli'de binlerce kişi ortada kaldı.







Papa, ziyaret öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu oldukça kederli bir seyahat. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en kötü insani krize şahitlik edeceğiz. Acı çeken, kaçan, gidecek yeri olmayan çok fazla insan göreceğiz. Ayrıca bir mezarlık da ziyaret etmiş olacağız, Ege Denizi. Öyle çok kişi bu adalara varamadı ki..." diye konuştu.