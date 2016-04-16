O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

papa göçmenler için midilli'de

PAPA GÖÇMENLER İÇİN MİDİLLİ'DE

Katoliklerin ruhani lideri, Avrupa'ya gitmeyi hedefleyen mültecilere destek amacıyla Yunanistan'ın Midilli adasına gitti. Dönüş yolunda Papa ile birlikte 10 sığınmacı da Vatikan'a götürülecek.

Tarih : 16 Nisan 2016, 12:29
Puan Ver : Papa Göçmenler İçin Midilli'de(9/10)7


Adada Yunanistan Başbakanı Alexis Tsripras ve Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından karşılanan Papa Francesco, Midilli'de beş saat kalacak.



Papa'nın ziyaret edeceği yerler arasında 300 bin mültecinin kaldığı Moria kampı da var. Bu kampta ağırlanan göçmenler ya Türkiye'ye iade edilecek ya da sığınma başvuruları kabul edilecek.



Türkiye ile AB arasında geçen ay Avrupa'ya mülteci akınını yavaşlatmak amacıyla varılan anlaşmanın ardından Midilli'de binlerce kişi ortada kaldı.



Papa, ziyaret öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu oldukça kederli bir seyahat. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en kötü insani krize şahitlik edeceğiz. Acı çeken, kaçan, gidecek yeri olmayan çok fazla insan göreceğiz. Ayrıca bir mezarlık da ziyaret etmiş olacağız, Ege Denizi. Öyle çok kişi bu adalara varamadı ki..." diye konuştu.








Etiketler: Papa  Göçmenler  İçin  Midilli  De    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER