O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

papa göçmenler için midilli adası'na gidecek

PAPA GÖÇMENLER İÇİN MİDİLLİ ADASI'NA GİDECEK

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco'nun, göçmenlere destek olmak amacıyla sığınmacı krizinin sembolü haline gelen Yunanistan'ın Midilli Adası'na 16 Nisan'da gideceği açıklandı.

Tarih : 07 Nisan 2016, 15:46
Puan Ver : Papa Göçmenler İçin Midilli Adası'na Gidecek(6/10)6


Vatikan Basın Sözcüsü Peder Federico Lombardi söz konusu günübirlik ziyaretin, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos ve İstanbul Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos'un daveti üzerine gerçekleşeceğini belirtti.



Adayı ziyareti sırasında Papa'ya Patrik Bartholomeos'un yanı sıra, Atina Başepiskoposu İeronimos da eşlik edecek. Cumhurbaşkanı Pavlopoulos ve Başbakan Alexis Çipras'ın da Midilli'de dini liderlerle buluşması bekleniyor.



Papa'nın ziyaretinin amacının, göçmenlere destek ve bu konuda yaşanan krize dikkat çekmek olduğu bildirildi.



Sık sık sığınmacı krizine değinen Papa, göçmenlere kucak açmaları için ülkelere çağrıda bulunmuş, onlara sınırlarını kapatanları da eleştirmişti.



Papa, her bir Katolik kurumundan da, bir göçmen aileyi ağırlamalarını istemişti.



“ZİYARET, AB-TÜRKİYE ANLAŞMASININ UYGULAMAYA BAŞLAMASINDAN SONRA GERÇEKLEŞİYOR”



Papa, Mart 2013'te bu makama seçilmesinden yaklaşık 4 ay sonra ilk resmi ziyaretini, deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmaya çalışan sığınmacıların İtalya'daki ilk duraklarından biri olan Lampedusa Adası'na gerçekleştirmişti.



Vatikan'a ait gazete l'Osservatore Romano, Midilli'yi “Ege'nin Lampedusası” olarak nitelerken, Papa Francesco ve Patrik Bartholomeos'un bu ziyaretiyle, kimsenin kayıtsız kalmaması gereken sığınmacı krizine karşı bir “Hristiyan duruşu” sergileyeceklerini belirtti.



Gazete, bu ziyaretin özellikle Türkiye-AB arasında sığınmacılara ilişkin yapılan, Avrupa'ya geçen mültecilerin Türkiye'ye iadesini öngören Geri Kabul Anlaşması'nın 4 Nisan'da ilk kez uygulanmasının ardından gerçekleşeceğine dikkat çekti.








Etiketler: Papa  Göçmenler  İçin  Midilli  Adası  Na  Gidecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER