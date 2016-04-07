

Vatikan Basın Sözcüsü Peder Federico Lombardi söz konusu günübirlik ziyaretin, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos ve İstanbul Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos'un daveti üzerine gerçekleşeceğini belirtti.







Adayı ziyareti sırasında Papa'ya Patrik Bartholomeos'un yanı sıra, Atina Başepiskoposu İeronimos da eşlik edecek. Cumhurbaşkanı Pavlopoulos ve Başbakan Alexis Çipras'ın da Midilli'de dini liderlerle buluşması bekleniyor.







Papa'nın ziyaretinin amacının, göçmenlere destek ve bu konuda yaşanan krize dikkat çekmek olduğu bildirildi.







Sık sık sığınmacı krizine değinen Papa, göçmenlere kucak açmaları için ülkelere çağrıda bulunmuş, onlara sınırlarını kapatanları da eleştirmişti.







Papa, her bir Katolik kurumundan da, bir göçmen aileyi ağırlamalarını istemişti.







“ZİYARET, AB-TÜRKİYE ANLAŞMASININ UYGULAMAYA BAŞLAMASINDAN SONRA GERÇEKLEŞİYOR”







Papa, Mart 2013'te bu makama seçilmesinden yaklaşık 4 ay sonra ilk resmi ziyaretini, deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmaya çalışan sığınmacıların İtalya'daki ilk duraklarından biri olan Lampedusa Adası'na gerçekleştirmişti.







Vatikan'a ait gazete l'Osservatore Romano, Midilli'yi “Ege'nin Lampedusası” olarak nitelerken, Papa Francesco ve Patrik Bartholomeos'un bu ziyaretiyle, kimsenin kayıtsız kalmaması gereken sığınmacı krizine karşı bir “Hristiyan duruşu” sergileyeceklerini belirtti.







Gazete, bu ziyaretin özellikle Türkiye-AB arasında sığınmacılara ilişkin yapılan, Avrupa'ya geçen mültecilerin Türkiye'ye iadesini öngören Geri Kabul Anlaşması'nın 4 Nisan'da ilk kez uygulanmasının ardından gerçekleşeceğine dikkat çekti.