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papa francis camide konuştu

PAPA FRANCİS CAMİDE KONUŞTU

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Müslümanların yoğunlukta olduğu PK5 Mahallesi'ni ve Merkez Camisi'ni ziyaret etti

Tarih : 01 Aralık 2015, 09:14
Puan Ver : Papa Francis Camide Konuştu(6/10)3


Papa Francis, Merkez Camisi'nde yaptığı konuşmada, "Ülkedeki krizinin temeli dine dayanmıyor. Çünkü Müslüman ve Hıristiyan toplumları arasındaki ilişkiler, barış ve birlik geleneği üzerine kurulu" ifadelerini kullandı. Orta Afrikalılara bu geleneği sürdürerek diğer Afrika ülkelerine de örnek olmaları çağrısında bulunan Papa, ülke vatandaşlarının hep birlikte bölünmeye, nefrete ve şiddete karşı mücadele ederek seçimlere hazırlanması gerektiğini vurguladı. Papa, seçilecek devlet başkanının toplumun bir kesimini korumaya çalışırken diğerinin çıkarlarına zarar vermemesi gerektiğine dikkati çekti. Müslümanlarla Hıristiyanların kardeş olduğuna işaret eden Papa, "Özellikle din ya da Tanrı adına işlenen şiddete hep birlikte karşı koymalıyız. Din, hiçbir şekilde şiddeti haklı çıkarmak için kullanılamaz" dedi.



Merkez Camisi İmamı Tidiani Moussa Naibi, Papa'ya teşekkür etti ve ziyareti ‘herkes tarafından anlaşılacak bir sembol' olarak niteledi.








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