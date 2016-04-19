PANTOLON GİYMEYİ VE PİERCİNG TAKMAYI YASAKLADI
Kuzey Kore'den bir ilginç yasak daha... Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, vatandaşlarının kot pantolon gibi ‘batılı tarz' giysiler giymesini ‘resmen' yasakladı
Özellikle Çin sınırındaki Kuzey Hamgyong ve Yanggang bölgelerinde kontrollerin sıklaştırılacağı ifade ediliyor.
Ülkede gitgide artan sayıda kişinin batı tarzı giysiler giymesi üzerine kararın alındığı belirtildi. Yasaklara tam olarak uyulduğunun kontrolü için ise gençlerden oluşan timler kullanılacak.
ÇİN SINIRI KÖTÜ ETKİLENİYOR
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ülkesinde yaşayan kadınların kot pantolon giymesini ve piercing takmasını resmen yasakladı.
Jean yasağının, "Kuzey Korelilerin batılı kıyafetler giymesinin engellenmesi için yapıldığı" ve özellikle Çin sınırı yakınlarındaki Ryanggang ve Kuzey Hamgyong bölgelerine odaklandığı belirtildi.
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