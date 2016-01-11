PANTOLON GİYMEDEN METROYA BİNDİLER
ABD'nin New York şehrinde her gün 4 milyon insanın yolculuk ettiği metro hatları, gelenekselleşen fakat ilginçliğinden hiçbir şey kaybetmeyen bir etkinliğe sahne oldu.
New York'lular, dün 2002 yılında "Improv Everywhere" adlı grup tarafından 2002 yılında başlatılan ve insanları gülümsetmeyi amaçlayan "Pantolonsuz Metro Gezintisi" etkinliğine katıldı. Dünyanın çeşitli kentlerine de yayılan etkinlikte, pantolonsuz insanlar normal kışlık kıyafetlerini giyerek metroda yolculuk yaptı.Londra, Washington, Kudüs, Prag, Hamburg, Varşova ve Bükreş gibi kentlerde birçok gönüllü, insanların şaşkın bakışları arasında metrolara pantolonsuz bindi.
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