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Pantolon Giyen Kızlara Söyledikleriyle Tepki Toplayan İlahiyatçı Şenocak Görevden Alındı

PANTOLON GİYEN KIZLARA SÖYLEDİKLERİYLE TEPKİ TOPLAYAN İLAHİYATÇI ŞENOCAK GÖREVDEN ALINDI

Pantolon giyen üniversiteli kızları ve babalarını cehennemlik olmakla itham eden Diyanet görevlisi İlahiyatçı İhsan Şenocak görevden alındı.

Tarih : 30 Ekim 2017, 00:50
Puan Ver : Pantolon Giyen Kızlara Söyledikleriyle Tepki Toplayan İlahiyatçı Şenocak Görevden Alındı(10/10)6

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan İlahiyatçı İhsan Şenocak'ı görevden aldı. Şenocak, pantolon giyen üniversiteli kızlarla ilgili söylediği sözler nedeniyle büyük tepki toplamıştı.

"ALLAH'IN AYETLERİNİ OKUMAKTAN ONUR DUYUYORUM"

Görevden alınmasına Twitter'dan tepki gösteren Şenocak "Allah'ın (cc) ayetlerini okumaktan daha onurlu bir vazife ve bu yolda bedel ödemekten daha büyük bir şeref tanımıyorum" sözlerini paylaştı."CEHENNEM SENİ PARÇALAYACAK"

İşte Şenocak'ın tepki toplayan sözleri:

Yani kızın şu sokaktan geçip de okula pantolonla giderken yüreğin parçalanıyor mu senin? 18 yaşında kaşını aldıran kızın üniversiteye giderken o halde, yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak!

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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