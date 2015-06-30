

Ev veya iş yerinizde internet üzerinden sörf yaparken istemediğiniz sayfaları patronunuz veya ailenizden birinin görmesini istemeyebilirsiniz. Tarayıcınızda açık olan web sayfalarının başkaları tarafından görülmemesini sağlamak için Chrome web tarayıcısına entegre edeceğiniz “Panik Butonu” bu tür durumlar için en büyük yardımcınız olabilir.







Dünya genelinde %52'lik bir kullanım alanına sahip olan Google Chrome, aynı zamanda dünyanın en çok tercih edilen ve kullanılan internet tarayıcısı olan Google Chrome kullanıcılarını çok memnun edecek bir uygulamaya daha imza atıyor. Öyle ki iş yerlerinde ara sıra işin yoğun olmadığı veya acilen bakmamız gerek iş dışı sayfalarda gezinmez zorunda kalabiliyoruz. Böyle durumlarda genellikle patronun haberi olmadan bir nevi kaçamaklar olur. Peki aniden patron veya gezindiğimiz sayfaları görmesini istemediğimiz biri içeri girerse ne olur? Bir anda telaşa kapılır, açıklama ihtiyacı duyar, kendimizi zor durumlara buluruz. Google Chrome bu soruna çözüm olarak Panik Butonueklentisini geliştirdi. Tarayıcı üzerinde basacağımız tek tuşla bu sorun bu rahatsız edici durum hiç yaşanmayacak.



Bu yeni eklentiyi kullanabilmek oldukça basit. Öncelikle Chrome Web Mağazası ziyaret ederek Panik Butonu eklentisini indirmek gerekecek. Dilerseniz bu özelliği parola koruması altına da alabiliyorsunuz. Eklentiyi tarayıcınıza kurduktan sonra sağ üst köşede kırmızı ve üzerinde ünlem işareti olan bir ile açık olan tüm sekmeler gizleniyor. Aktif durumdayken yeşil renge dönüşen Panik Butonu için dilerseniz bir klavye tuşu da ayarlayabilirsiniz. Eklenti varsayılan klavye kısayolu olarak F4 tuşu ayarlanmış şekilde kuruluyor. Ayrıca bu eklenti için daha sonra kendiniz de farklı kısayollar belirleyebiliyorsunuz.



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