Yrd.Doç.Dr.Rıdvan Üney, panik atak problemine konusunda uyardı. Panik atağın bir anda ortaya çıkan, kişide hayati tehlike duygusu oluşturan bir durum olduğunu belirterek, "Sadece panik ataklarla devam eden hastalığa Panik Bozukluk denir.



Yrd.Doç.Dr.Rıdvan Üney, panik atak problemine konusunda uyardı. Panik atağın bir anda ortaya çıkan, kişide hayati tehlike duygusu oluşturan bir durum olduğunu belirterek, "Sadece panik ataklarla devam eden hastalığa Panik Bozukluk denir. Panik bozuklukta; iyi hissedilen zamanlarda, tekrar panik atak gelecek korkusu yoğun olarak yaşanır. Yani panik ataklar hayatının önemli bir parçası olmuştur" dedi.



Panik atak esnasında kişinin şiddetli kalp çarpıntısı, nefes almada güçlük, boğulma hissi, terleme, titreme, uyuşma, nefesinden kesilme hissi yaşadığını kaydeden Yrd.Doç.Dr.Rıdvan Üney, "Bunun dışında delirme korkusu, kontrolünü yitirme duygusu meydana gelir. Bayılma hissi, etrafın yabancılaşması ve kendine yabancılaşma olabilir. Bunlar kişiyi dehşete düşürür, çaresiz bırakır. Tedavi için kişi, birçok defa acil servise başvurur. En son olarak psikiyatriste gelir. Hastalar için en zor olan, ilaçları kullanma kısmıdır. İlaçların da kendisinde panik atak oluşturma ihtimalini düşünerek, ilaç kullanmak istemezler" diye konuştu.







kaynak:sabah