

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, darbe girişimine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.







Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, BloombergHT yayınında yaptığı açıklamada şunları söyledi:







'PANİK YAPMAYA GEREK YOK'







"Türkiye'nin demokrasisi güçlenmiştir. Siyasi iktidar güçlenmiştir. Makroekonomik temeller sağlamdır. Toplumun sağlam duruşu sayesinde dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şey yaşandı. Elinde silah olmayan halk ihanet şebekesine karşı sağlam bir duruş sergiledi.







Panik yapmaya gerek yok işimize çok hızlı bir şekilde geri döndük. Hukuk içerisinde gerekenler yapılıyor. Bunda tereddüt yok. Cuma günü OECD ile Türkiye raporunu açıkladı. O raporda Türkiye'nin güçlü büyüme performansı sergilediği, daha da sergileyeceğini belirtmiştik.







Ben dün uluslararası yatırımcılara şöyle bir örnek verdim. Atatürk Havalimanı'na terör saldırısı olduğunda hızlıca hayata döndük. Çok daha küçük bir terör saldırısına uğrayan Brüksel'de havalimanı uzun süre kapalı kaldı.







'KALICI ETKİ YARATMAZ'







Uluslararası yatırımcılara Türkiye'de değişen tek şeyin demokrasinin güçlenmesi olduğunu söyledik. Ağustos'ta YAŞ'ta temizlenebileceğini düşünen ihanet şebekesi bu darbeyi yaptı.







Yoksa terörle mücadele konusunda TSK ile hükümet arasında fikir ayrılığı yoktur. Siyasi iktidar güçlendiği için böyle bir ortamda reform yapmak daha kolaydır.







Turizm kanalıyla geçici etkiler olabilir ama kalıcı etki yaratmaz. Türkiye ekonomisi rahat bir şekilde bu sene OECD ülkeleri için de en hızlı büyüyen ülke olacaktır. Cüzzi aşağı yönlü risk olsa da bu sınırlı kalır.







Yabancı yatırımcıyla durum değerlendirmesi yapmak çok önemli. Cari açık hedefimizden bile daha iyi, enflasyon Merkez Bankası'nın beklentilerine paralel gidiyor. Bütçe de en güçlü tarafımız.







Bu olay nedeniyle makro ekonomik temellerde bir etki olmadı. Cumartesi sabaha kadar Gaziantep Demokrasi Meydanı'ndaydım. Pazar akşamı da 560 yabancı yatırımcı ya da analistle toplantı yaptık. Milletin darbecileri püskürtmesi hem iç hem dış algı itibariyle Türkiye'yi güçlendirmiştir.



Başarısız darbe girişiminin tabii ki olumsuz sonuçlar olacaktır. Ama bu durumun iyi yönetilmesi gerekir. Bu kısa vadeli volatilitenin kalıcı bir tahribat yaratmasını beklemiyoruz. Türkiye'nin önü açıktır.







Yapısal reform gündemimize döneceğiz. Yapısal reform gündeminde ilerleme var. En büyük sorunumuz teknolojik ürünlerin toplam ihracat içindeki payının düşük olması. Biz Ar-Ge reformunu yaptık. Daha çok teknoloji üretimini sağlayacak ekosistemin adımlarını atıyoruz. Kitle fonlaması üzerine nihai çalışmamızı yapıyoruz. İş gücünün esnekleştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.







Bilirkişi reformu Meclis'te şu an. Kısacası bütün reform alanlarında cüzzi de olsa büyük de olsa ilerleme oldu, olmaya devam edecek. Başarısız darbe girişimi bu reform gündemine olumlu etkide bulunacak."