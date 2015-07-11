PANDEV'DEN GALATASARAY'A OLAY SÖZLER!
Galatasaray'dan Genoa'ya transfer olan Goran Pandev, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği dönemle ilgili sert ifadeler kullandı.
"GALATASARAY'DA DÜZEN YOKTU, KURALLAR YOKTU"
Deneyimli futbolcu, "Galatasaray'da berbat bir yıl geçirdim. Ancak bu artık geride kaldı. Aslında ara transfer döneminde buraya gelecektim. Gasperini Ocak'ta benimle temasa geçti. O dönem Galatasaray beni bırakmadı, sezon sonuna kadar tutmayı tercih etti. Galatasaray'da ortam karman çormandı. Düzen yoktu, kurallar yoktu. Sonra Cesare Prandelli de gitti. 9 yabancı vardı, ama bunlardan sadece 5 tanesi oynayabiliyordu. Az oynadım, az antrenman yaptım. Ayda bir kez forma giymek kolay değil. Gerçi sezonu çifte kupayla tamamladık. Ben İtalya'ya döndüğüm için mutluyum. Benim için çok önemli bir hayat tecrübesi oldu" ifadelerini kullandı.
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