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panathinaikos başkanından haddini aşan fenerbahçe paylaşımı!

PANATHİNAİKOS BAŞKANINDAN HADDİNİ AŞAN FENERBAHÇE PAYLAŞIMI!

Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi'ndeki rakibi Panathinaikos'un Başkanı Giannakopoulos, Instagram hesabından Fenerbahçe'ye haddini aşan bir 'mesaj' gönderdi.

Tarih : 10 Nisan 2017, 16:31
Puan Ver : Panathinaikos Başkanından Haddini Aşan Fenerbahçe Paylaşımı!(6/10)3


Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi'ndeki rakibi Panathinaikos'un Başkanı Giannakopoulos, Instagram hesabından Fenerbahçe'ye haddini aşan bir 'mesaj' gönderdi. Yunan iş adamı yaptığı paylaşımda, Spartacus dizisinin kahramanlarının görselini kullandı.



Spartacus dizisinin sloganı olan "#kanvekum" ifadesini ve "#savaşlarınanası" hashtag'lerini yazan Giannakopoulos, şu ifadelere de yer verdi:



"Cips yiyecekler, selfie çekecekler maça gelmesin, evde otursun. Kanının son damlasına kadar savaşacaklar maça gelsin."





 



kaynak:sabah








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