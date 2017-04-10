

Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi'ndeki rakibi Panathinaikos'un Başkanı Giannakopoulos, Instagram hesabından Fenerbahçe'ye haddini aşan bir 'mesaj' gönderdi. Yunan iş adamı yaptığı paylaşımda, Spartacus dizisinin kahramanlarının görselini kullandı.



Spartacus dizisinin sloganı olan "#kanvekum" ifadesini ve "#savaşlarınanası" hashtag'lerini yazan Giannakopoulos, şu ifadelere de yer verdi:



"Cips yiyecekler, selfie çekecekler maça gelmesin, evde otursun. Kanının son damlasına kadar savaşacaklar maça gelsin."











kaynak:sabah