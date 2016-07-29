

Panasonic, AG-AC90'ın yerini alması beklenen, yarı profesyonel etkinlik video grafikerlerine yönelik yeni avuç içi kamerasını duyurdu.



Japonya'da tasarlanıp üretilen 1 çipli AG-AC30 Full HD kamera, daha önce görülmemiş sayıda kullanışlı araca ve özelliğe sahip olmanın yanında tüm ortamlarda profesyonel kalitede görüntü alınabilmesini sağlıyor.



Kamera, yeni tasarımlı çok geniş odak aralığı (20x zoom ve 29,5 mm geniş açı) bulunan lensin yanı sıra odak, diyafram ve zoom için üçlü manuel kadran ve iki kanallı XLR ses girişleri sunuyor.



Kompakt kamera, sadece 1,5 kg ağırlığıyla sınıfının en hafif kameraları arasında yerini alıyor. Metre başına 300 lx yapabilme özelliğine sahip güçlü ve entegre LED video ışığı sayesinde, gece yapılan düğünler ve kapalı alanda yapılan röportajlar gibi loş ışıklı ortamlarda çekim yapabilme olanağı sağlıyor.



Kamera, şu anki modelin sensörüne göre daha büyük olan, mükemmel çözünürlük ve harika görüntü kalitesi sunan yeni 1/3.1 tipi arka aydınlatmalı (BSI) sensöre sahip.



Yenilikçi bir “etiket” (kameranın kayıt yaptığını gösteren aydınlatmalı LED halka) ile donatılan kamera, ayrıca beş eksenli hibrit Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) de hareket halinde çekim yaparken sabitliği büyük ölçüde artırarak, tüm çekim türlerindeki sanal bulanıklığı düzeltiyor.



Yeni bir özellik olan Level Shot, çekilen eğri görüntüleri otomatik olarak belirleyip düzeltiyor ve profesyonel görünüme sahip fotoğraflar için OIS'i tamamlamış oluyor.



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