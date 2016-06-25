

Panasonic, yeni 4K ötesi çözünürlüklü, 27.000 lümen parlaklık değerine sahip 3 Çipli DLPTM lazer projeksiyon cihazlarını tanıttı.



Etkinlikler, sahne gösterileri ve kiralama uygulamaları için tasarlanan PT-RQ32K, 5120 x 3200 çözünürlükte 27.000 merkez lümeni geliştiriyor.



240 Hz'lik bu projeksiyon cihazı Panasonic'in eşsiz piksel kaydırma dörtlü piksel sürücü teknolojisini barındırıyor ve mevcut optik lensleri ve gelişmiş görüntü ayarlama özelliklerini destekleyerek esnek projeksiyon kullanımı sağlıyor.



Lazer ışık kaynağı ve orijinal ısıya dayanıklı fosfor çarkı tasarımı, özellikle birden çok projeksiyon cihazı kullanılırken tutarlı görüntü kalitesi, renk ve parlaklık sağlıyor. Bu yeni ürün ailesi çerçevesiz istifleme veya delikli cıvata tertibatı sayesinde özel yapım montaj çerçeve ihtiyacı ortadan kalkıyor; böylece taşıma sırasında toplam ağırlık azalırken geçici ve çok projeksiyonlu yansıtma projelerinin kurulumu kolay hale geliyor.



Projeksiyon cihazı hızlı bir açma/kapama özelliği, mekanik ve lazerli ışık kaynağı, hibrit kapak ve güç yönetim özellikleri sayesinde sorunsuz ve enerji tasarruflu bir çalışma sağlıyor.



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