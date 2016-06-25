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panasonic'ten 27.000 lümen 4k lazer projeksiyon

PANASONİC'TEN 27.000 LÜMEN 4K LAZER PROJEKSİYON

Panasonic, yeni 4K ötesi çözünürlüklü, 27.000 lümen parlaklık değerine sahip 3 Çipli DLPTM lazer projeksiyon cihazlarını tanıttı.

Tarih : 25 Haziran 2016, 10:53
Puan Ver : Panasonic'ten 27.000 Lümen 4K Lazer Projeksiyon(9/10)8


Panasonic, yeni 4K ötesi çözünürlüklü, 27.000  lümen parlaklık değerine sahip 3 Çipli DLPTM lazer projeksiyon cihazlarını tanıttı.



Etkinlikler, sahne gösterileri ve kiralama uygulamaları için tasarlanan PT-RQ32K, 5120 x 3200 çözünürlükte 27.000 merkez lümeni geliştiriyor.



240 Hz'lik bu projeksiyon cihazı Panasonic'in eşsiz piksel kaydırma dörtlü piksel sürücü teknolojisini barındırıyor ve mevcut optik lensleri ve gelişmiş görüntü ayarlama özelliklerini destekleyerek esnek projeksiyon kullanımı sağlıyor.



Lazer ışık kaynağı ve orijinal ısıya dayanıklı fosfor çarkı tasarımı, özellikle birden çok projeksiyon cihazı kullanılırken tutarlı görüntü kalitesi, renk ve parlaklık sağlıyor. Bu yeni ürün ailesi çerçevesiz istifleme veya delikli cıvata tertibatı sayesinde özel yapım montaj çerçeve ihtiyacı ortadan kalkıyor; böylece taşıma sırasında toplam ağırlık azalırken geçici ve çok projeksiyonlu yansıtma projelerinin kurulumu kolay hale geliyor.



Projeksiyon cihazı hızlı bir açma/kapama özelliği, mekanik ve lazerli ışık kaynağı, hibrit kapak ve güç yönetim özellikleri sayesinde sorunsuz ve enerji tasarruflu bir çalışma sağlıyor.



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Etiketler: Panasonic  Ten  27000  Lümen  4K  Lazer  Projeksiyon    haber

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